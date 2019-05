Aufgrund einer negativen Unfallbilanz mit der Beteiligung von Motorrädern im Jahr 2018 in der Polizeidirektion Nord, fand am Sonnabend eine Verkehrskontrolle mit Geschwindigkeitsüberwachung am Bahnhof Kremmen und in Hohenbruch statt. 220 Zweiräder wurden kontrolliert, bei 70 gab es etwas zu beanstanden.