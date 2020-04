Poststelle in der Ruppiner Straße öffnet wieder am 4. Mai

Kremmen

Die Poststelle in der Ruppiner Straße in Kremmen öffnet wieder am Montag, 4. Mai. Das teilte Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) am Donnerstagabend in der Sitzung der Stadtverordneten mit. Er äußerte sich auch zur wochenlangen Schließung. „Wir waren unzufrieden mit der Entscheidung“, sagte er. Auch seitens der Deutschen Post sei man von der Entwicklung überrascht gewesen.

In ihrer Coronabilanz des Ordnungsamtes blickte auch Amtsleiterin Susanne Tamms auf die Geschehnisse an der Poststelle zurück. „Das war ein Problem“, sagte sie. Die Abstandsregelung hätten dort nicht funktioniert, weil sich zeitweise und immer wieder recht viele Menschen vor dem Geschäft aufgehalten hätten. Das habe auch an den kurzen Öffnungszeiten gelegen. „Die Betreiberin wollte das Risiko nicht mehr eingehen“, so Susanne Tamms weiter. Seit Ende März war die Poststelle geschlossen.

Von Robert Tiesler