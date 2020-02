Kremmen

Die evangelische Kirchengemeinde in Kremmen nutzt den Jahresbeginn traditionell für die Predigtreihe. Mehrere Wochen lang geht es in den Kirchen in Kremmen und den Ortsteilen um ein ganz spezielles Thema, zu dem Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Gedanken in der Predigt äußern. In diesem Jahr geht es um „ Mahlzeiten in der Bibel“. Es wird im weitesten Sinne um das Essen gehen – Essen in ganz unterschiedlichen Situationen, zu ganz unterschiedlichen Anlässen.

Die speziellen Gottesdienste, die immer von einem anderen Pfarrer oder eine anderen Pfarrerin geleitet werden, finden immer am Sonntagvormittag um 10 Uhr statt. Im Anschluss sind die Besucher herzlich zu einem Nachgespräch bei einer Tasse Tee eingeladen.

Am kommenden Sonntag, 9. Februar, hält Prädikanten Silke Görgens die Predigt in der Kremmener Nikolaikirche. Dann geht es um die 1. Chronik 12: „Die Geschichte von der Krönungsfeier Davids“. Weiter geht es am Sonntag, 16. Februar, in der Kirche in Beetz. Pfarrer Thomas Triebler spricht über die 1. Mose 18: „Die fremden Gäste bei Abraham“.

Die diesjährige Predigtreihe der evangelischen Kirchengemeinde endet am Sonntag, 23. Februar in der Kirche in Sommerfeld. Pfarrerin Nele Poldrack spricht über die 5. Mose 16: „Die Geschichte vom Passahfest.“

Von MAZonline