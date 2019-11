Brandprozess, Tag 2: Beschuldigter outete sich gegenüber Freundin

Kremmen

„Na, rate mal, wer das in Kremmen war.“ Mit diesem Satz soll sich der 27-jährige Kremmener verraten haben. Er soll ihn gegenüber einer Freundin gesagt haben, bei der er vorübergehend untergekommen war.

Im Oranienburger Amtsgericht ist am Dienstag der Prozess gegen einen Kremmener fortgesetzt worden, dem schwere Brandstiftung vorgeworfen wird. Am 28. Oktober 2018 soll er im Mehrfamilienhaus an der Ruppiner Straße an mehreren Stellen Feuer gelegt haben. Am zweiten Prozesstag sind mehrere Zeugen verhört worden.

„Innerhalb von einer Stunde war ich obdachlos“, sagte einer der damaligen Bewohner des Hauses. Mit seiner Lebensgefährtin war er am Mittag des 28. Oktober zu Hause. „Auf einmal knallte es“, erzählte er im Zeugenstand. Ein Feuerwerk? Als er die Tür geöffnet habe, stand dort, so der Zeuge, der 27-jährige Beschuldigte, der ebenfalls im Haus wohnte. Er habe einen Eimer in der Hand gehabt. „Bist du bescheuert? Was machst du hier?“, rief der Mann. Der 27-Jährige warf den Eimer weg und sei dann weggerannt. „Er hatte schwarze Hände und ein schwarzes Gesicht“, so der Zeuge. Mit seiner Lebensgefährtin verließ er dann auch selbst schleunigst das Haus. Überall Feuer.

Ausgebrannte Wohnung im Dachgeschoss. Quelle: Robert Roeske

Wie mehrere Polizeibeamte am Dienstag im Zeugenstand erklärten, erhärtete sich der Verdacht gegen den nun Beschuldigten schon am besagten 28. Oktober. Während alle anderen Bewohner aufgeregt gewesen seien, war der 27-Jährige ganz ruhig, zurückhaltend, geradezu abwesend. Ein Drogentest fiel positiv auf. Er hatte Spuren an den Händen, auch sei er vorher schon durch unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik aufgefallen – ihm seien schon vor Ort Handschellen angelegt worden. Auch wurde er in die Oranienburger Polizeiwache gefahren. Zur Freilassung kam es, weil die Feuerwehr dann zunächst von einem technischen Defekt ausging – Kriminaltechniker stellten später aber fest, dass der Kellerbrand nicht die Ursache war für das Feuer auf dem Dachstuhl. Vielmehr seien mehrere Brandherde im Haus gefunden worden. Später erzählten Zeugen, dass es in der Wohnung des Beschuldigten lange vor dem Feuer schlimm ausgesehen habe: überall kleine Brandstellen, kaputte Möbel, alles unaufgeräumt.

Feuerwehr beim Brand am 28. Oktober 2018. Quelle: Marco Paetzel

Der 27-Jährige kam unterdessen in den Tagen nach dem Brand bei Freunden in Liebenwalde unter. Dort habe er sich aber einige Tage danach auffällig verhalten. Sofakissen lagen auf der Erde, wieder seien Drogen im Spiel gewesen – und dann besagter Satz gegenüber der Freundin.

Für das Motiv der möglichen Brandstiftung gibt es eine Vermutung: Eifersucht. Mehrfach soll der Beschuldigte bei einem jungen Nachbarn geklingelt haben, der Frauenbesuch hatte. Allerdings handelte es sich bei dem Besuch nicht um die Frau, auf die der 27-Jährige offenbar ein Auge geworfen hatte.

Der Prozess ist unterbrochen – bis zum 20. November um 9.30 Uhr.

Von Robert Tiesler