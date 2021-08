Kremmen

Großer Erfolg für den Tischler-Lehrlingsjahrgang in der Region. Alle haben sie ihre Gesellenprüfung geschafft. Kleiner Wermutstropfen: Es waren nur 13 Lehrlinge, die teilgenommen haben – neun aus Ausbildungsbetrieben in Oberhavel, drei aus Ostprignitz-Ruppin, einer aus der Prignitz. Alle stellten sie am Sonnabendnachmittag in der Kremmener Spargelscheune ihre Gesellenstücke aus. Am selben Vormittag sind sie geprüft worden.

„Es ist eigentlich normal, dass welche durchfallen“, sagte Andreas Woschinik, der Vorsitzende des Gesellenprüfungsausschusses. Insofern war es tatsächlich etwas Besonders, dass alle durchkamen. „Ich denke, es ist ein durchschnittlicher Jahrgang“, erklärte er. „Es gibt immer ein paar Stücke, die richtig gut sind, und dann gibt es die Durchschnittlichen.“ Er selbst hat eine Tischlerei in Hohen Neuendorf. 13 Gesellen aus drei Landkreisen – das sei wenig. Früher seien es allein in Oberhavel 40 Gesellen gewesen, wobei das widerum zu viel gewesen seien, weil nicht alle übernommen werden konnten – die Lehre sei jedoch staatlich stärker gefördert gewesen.

Florian (19) aus Falkensee machte seine Lehre in Bötzow. Quelle: Robert Tiesler

Der 20-jährige Johannes hat seine Ausbildung in der Tischlerei Thiede in Bötzow absolviert – drei Jahre lang. Für die Prüfung hat er einen Beistelltisch gebaut, aus Kirschbaum mit Mahagoni. Um die 100 Stunden habe er dafür gebraucht, so der Berliner. „Jetzt ist erst mal Pause“, erzählte er. Er wird nicht in Bötzow bleiben. „Vielleicht studiere ich noch, ich möchte aber eigentlich im Handwerk bleiben.“ Schon vor seiner Lehre habe er in einem Möbelladen geholfen.

Auch der 19-jährige Florian aus Falkensee war in Bötzow in der Lehre. Für die Prüfung baute er einen Tisch aus Nussbaum. Er sei auch als Schreibtisch nutzbar, erzählte er. „Auch für mich selbst.“ Alles, was so auf dem Tisch liege, könne er in der großen Schublade verstauen. Knappe 90 Stunden habe er daran gebaut. „Ich bin grundsätzlich damit zufrieden:“ Er kam erst später nach Bötzow, sein erster Betrieb konnte ihn wegen Krankheit des Chefs nicht weiter ausbilden. Auch er wird nicht in Bötzow bleiben, sondern erst mal bei den Eltern im Haus- und Gartenservice arbeiten. Beide waren mit ihrer Lehre in Bötzow nicht ganz so zufrieden. „Die großen Aufgaben sind eher nicht so tischlerbezogen“, erzählte Florian. Was auch daran liege, dass die Firma eher industriell arbeite.

Dominik (19) aus Birkenwerder lernte in Fürstenberg. Quelle: Robert Tiesler

Von Birkenwerder nach Fürstenberg musste der 19-jährige Dominik jeden Tag fahren. Er lernte in der Tischlerei Thomas Walter und hat für die Prüfung einen Schreibtisch aus Eiche und Nussbaum gefertigt. „Der kommt bei mir ins Zimmer“, erzählte er. Er wird von seiner Firma übernommen. „ich habe viel gelernt, es ist aber auch eine kleine Firma“, erklärte der Geselle. Er findet gut, dass er auch mal kreativ sein könne.

Anton (19) aus Rägelin, nordwestlich von Neuruppin, hat ebenfalls einen Schreibtisch gebaut. Übernommen wird er von seiner Firma nicht. Er kann sich aber vorstellen, in einer anderen Tischlerei zu arbeiten. „Fachkräfte werden ja immer weniger.“ Deshalb geht er davon aus, einen Job zu finden. Dass immer weniger Tischler werden wollen, könne damit zu tun haben, dass der Beruf schlecht bezahlt sei, glaubt er – und weil sich viele nicht mehr schmutzig machen wollen. Es war in den Gesprächen mit den Jugendlichen erstaunlich oft eine nicht ganz so gute Stimmung. Die, die nicht übernommen wurden, wollten auch nicht in der Firma bleiben. Eine Mehrzahl der Interviewpartner war mit der dreijährigen Lehre nicht wirklich zufrieden.

Anton (19) aus Rägelin lernte in Nietwerder. Quelle: Robert Tiesler

Prüfer Andreas Woschinik sieht das mit gemischten Gefühlen. Einerseits müsse die Kritik ernstgenommen werden, andererseits gehöre es zur Lehre dazu, auch Dinge machen zu müssen, die nicht unmittelbar mit der Lehre zu tun habe. Auch er habe nach seiner Lehre noch viel dazugelernt, erklärte er. Zudem sei es auch schwieriger, gute Leute zu finden. „Leute über 20, die man ausbildet, sind anders als die, die nach zehn Klassen zu uns kommen.“ Man merke auch, wie sie in den drei Jahren erst heranreifen würden. Wichtig für die Lehrlinge sei es, selbstständig zu werden und Probleme lösen zu wollen und zu können.

Von Robert Tiesler