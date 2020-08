Rätsel um Kremmener Glocken gelöst: Nun kann der 100. Geburtstag gefeiert werden

Kremmen

Dass am Sonnabend in der evangelischen Kirche das Fest 100 Jahre Kremmener Glocken gefeiert wird, geht auf die Initiative von Matthias Dill zurück, der sich seit vielen Jahren um den Gemeindebrief und die Öffentlichkeitsarbeit kümmert sowie den Posaunen- und Kirchenchor und das Gemeindebüro in Beetz leitet. An der Glockenkonstruktion ist das Jahr 1920 eingraviert. „Da müsste man mal etwas machen im Jahr 2020“, dachte sich Matthias Dill, der jedoch stutzig wurde, als er darüber nachdachte, dass der Kirchturm erst 1927 neu erbaut wurde. Zehn Jahre zuvor, am 27. August 1917, hatte im Kirchturm der Blitz eingeschlagen, die Trümmer begruben die alte Glocke unter sich.

Ein Blick in die Kremmener Kirche. Quelle: Robert Roeske

Doch warum waren die neuen Glocken bereits sieben Jahre alt, als sie nach Kremmen kamen? Matthias Dill konnte nach langen Recherchen das Rätsel lösen. Sie wurden für eine andere Kirche gegossen – in Werl nahe Dortmund. Durch Gespräche mit der dortigen Gemeinde erfuhr der 55-Jährige, dass diese sich in den 1920er-Jahren neue Glocken aus Bronze gekauft hatten. Per Annonce im Deutschen Pfarrblatt wurden die drei Glocken dann zum Verkauf angeboten: „Drei Stahlglocken billig zu verkaufen“, hieß es. „Gewichte: 1510, 950 und 650 Kilogramm.“ Im aktuellen Gemeindebrief ist die fast 100 Jahre alte Anzeige abgedruckt.

Blick vom Kirchturm in Kremmen. Weil hier 1917 der Blitz einschlug, wurde er zehn Jahre später neu aufgebaut. Quelle: Robert Roeske

Das Fest zum großen Glockengeburtstag am Sonnabend ist das erste Fest der Gemeinde in diesem Jahr. Wegen der Corona-Pandemie konnten alle anderen kirchlichen Feste nicht in gewohnter Form stattfinden. Das Datum 29. August habe aber keine konkrete Bewandnis, erklärt Matthias Dill. Es sollte ein Sommerwochenende sein und da kleine Veranstaltungen nun wieder möglich sind, viel die Wahl auf diesen Sonnabend. „Wir haben ein Hygienekonzept vorbereitet, für alle Fälle“, sagt Dill. In der Kirche müssen Masken getragen werden, außerdem sind die Wege nach Einbahn-Straßen-System markiert. Der Weltladen in Oranienburg sowie Michael Metzler vom Berliner Glockenladen werden zu Gast sein. Es gibt Livemusik, Führungen und mehrere Verkaufsstände – alles rund ums Thema Glocke. Matthias Dills Frau Sabine wird mit Kindern Glocken aus Blumentöpfen basteln. Es wird eine Zapfanlage und gegrillte Bratwurst geben. Matthias Dill freut sich trotz des Mehraufwandes auf das Fest und hofft auf viele interessierte Gäste. Es gibt keinen festen Programmablauf, man muss nicht direkt um 17 Uhr da sein, sondern hat den ganzen Abend über Gelegenheit, alles mitzubekommen und zu erfahren.

Von Wiebke Wollek