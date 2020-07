Raser auf der A24 bei Kremmen gestoppt

Kremmen

Am Donnerstag wurden im Bereich der Baustellen zwischen der Anschlussstelle Kremmen und dem Dreieck Wittstock Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei passierte ein in Dänemark lebender Fahrer mit seinem Pkw Toyota innerhalb der Baustelle an der Anschlussstelle Kremmen eine Radaranlage mit 122 km/h bei höchstens zulässigen 60 km/h. Das Fahrzeug wurde im Anschluss gestoppt. Nach der Feststellung seiner Identität und der Abgabe einer Sicherheitsleistung in Höhe von etwa 930 Euro konnte der Fahrer seinen Weg fortsetzen. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Von MAZonline