Kremmen

Das Rathaus in Kremmen wird ab Montag, 11. Mai, wieder für den Publikumsverkehr erreichbar sein. „Dies ist allerdings nur unter strenger Einhaltung der Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen möglich“, so Bürgermeister Sebastian Busse. „Wir bitten darum, bei Besuchen einen Mund- und Nasenschutz zu tragen und die am Eingang stehenden Desinfektionsspender zu nutzen.“

Das Rathaus solle in nächster Zeit nur persönlich aufgesucht werden, wenn es wirklich notwendig sei. Die Besucher werden gebeten, mit den Verwaltungsmitarbeitern telefonisch einen Termin zu vereinbaren. „Da das Rathaus auch weiterhin verschlossen bleibt, nutzen Sie dann bitte die Klingel oder informieren Sie den entsprechenden Mitarbeiter telefonisch. Sie werden dann am Eingang abgeholt und nach Beendigung des Termins nach draußen begleitet“, so der Bürgermeister weiter. „Zudem weisen wir daraufhin, dass vorerst nur Kartenzahlung möglich ist.“ Diese Einschränkungen gelten bis auf Weiteres.

Von MAZonline