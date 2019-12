Die Veranstalter des Punkfestivals „Resist to Exist“ ziehen ihre Konsequenzen. Demnach wird das Event, das schon mehrfach in Kremmen stattfand und nach Streitigkeiten im Sommer 2019 kurzfristig nach Berlin ausweichen musste, auch 2020 nicht in Oberhavel stattfinden. Aufgeben wollen die Veranstalter den Standort Kremmen aber nicht.