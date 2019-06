Resist to Exist: Streit um Baugenehmigung für Festival-Gelände

Kremmen Kremmen - Resist to Exist: Streit um Baugenehmigung für Festival-Gelände Der Fall landet vor Gericht. Im Kreisbauamt beharrt man darauf, dass das Punkfestival in Kremmen eine Baugenehmigung braucht. Der Anwalt des veranstaltenden Vereins sieht das anders. Am Montag gab es einen Vor-Ort-Termin.

Vor-Ort-Termin in einem Stall am Oranienburger Weg in Kremmen. Er soll ausgeräumt, gesäubert und für das Team-Catering genutzt werden. Quelle: Robert Tiesler