Kremmen

Die Veranstalter des Punkfestivals „Resist to Exist“ haben vor dem Potsdamer Verwaltungsgericht eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Mit Gerichtsbescheid vom 21. Juli wies das Gericht die Klage des Vereins „Alternati“ gegen die im Mai 2019 vom Landkreis Oberhavel ausgesprochene Untersagung der Errichtung und Nutzung baulicher Anlagen zur Durchführung des Punkfestivals in Kremmen ab. „Das Verwaltungsgericht bestätigte damit die vom Landkreis vertretene Rechtsauffassung“, teilte Kreis-Pressesprecherin Ivonne Pelz am Freitag mit.

Die Veranstalter hätten zur Durchführung des Festivals im August 2019 eine Baugenehmigung benötigt. Gegen diese Entscheidung war der Verein vor Gericht gezogen. Monatelang hatte der Streit um das Gelände am Oranienburger Weg in Kremmen gedauert. Das Festival fand dann sehr kurzfristig in Berlin-Marzahn statt, 2020 fällt es wegen Corona ganz aus.

Von Robert Tiesler