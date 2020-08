Rettung vor perfidem Betrug: Sparkassen-Mitarbeiterin aus Kremmen ruft die Polizei

Kremmen

Aufgeregt und verunsichert erscheint eine ältere Dame vor zwei Wochen in der Sparkassenfiliale in Kremmen. „Sie wollte mich sprechen und war ganz durcheinander“, erinnert sich Geschäftsstellenleiterin Juliane Brösicke. Mit zittriger Hand übergab die Kundin ihr einen Zettel mit einer IBAN-Nummer. Juliane Brösicke erkennt sofort, dass es sich um eine litauische IBAN handelt. Neben der Nummer habe ein ausländischer Name gestanden. Die Frau erzählte ganz aufgelöst, dass sie zu Hause einen Anruf erhalten habe. Ein Mann behauptete, sie hätte Schulden, die sie zurückzahlen solle, drohte mit Gerichtsvollzieher und einem Strafverfahren. 500 Euro sollten als eine Art Anzahlung schnellstmöglich überwiesen werden, die Gesamtsumme war noch viel höher. „Nein, auf gar keinen Fall bezahlen“, warnte Juliane Brösicke ihre Kundin, die schon den Verdacht hatte, dass es sich um einen Betrug handelte.

Immer wieder werden Senioren Opfer von Betrugsmaschen. Deshalb leisten Kreditinstitute und die Polizei Aufklärungsarbeit. Quelle: dpa

Anzeige

Dennoch hatte sie große Angst, denn der Anrufer hatte angekündigt, zur Mittagszeit noch einmal anzurufen und nachzufragen, ob das Geld überwiesen wurde. Die Geschäftsstellenleiterin beruhigte die ältere Dame und griff gleich zum Telefon, um die Polizei über den Vorfall zu informieren. Die Beamten kamen später auch zu der Seniorin nach Hause, sie nahmen den Vorfall und die Ängste der Frau sehr ernst. Denn diese hatte nun Sorge, dass der oder die Betrüger nicht nur die Telefonnummer, sondern auch ihre Adresse aus dem Telefonbuch kenne. „Das ist ja eine bekannte Masche, dass Betrüger im Telefonbuch nach altmodischen Vornamen schauen und dann gezielt nach leichtgläubigen Opfern suchen.“

Weitere MAZ+ Artikel

Tatsächlich rief der Täter ein zweites Mal an

Die Polizei klärte die Frau zu Hause ganz in Ruhe über mögliche Betrugsmaschen auf. Als die Beamten wieder gegangen waren, klingelte tatsächlich zur vereinbarten Uhrzeit noch einmal das Telefon. Diesmal nahm die Seniorin aber nicht ab. Juliane Brösicke wirft nun besonders aufmerksam ein Auge auf die Kontoauszüge der Frau, damit sie sicher sein kann, dass wirklich keine Summen zu Unrecht abgebucht werden. Seitdem ist nichts weiter über den Vorfall bekannt geworden.

Mitarbeiter sind lieber einmal zu vorsichtig

500 Euro, das klingt erstmal nicht allzu viel, verglichen mit anderen Fällen, bei denen ältere Menschen um ihr gesamtes Vermögen gebracht werden. „Für viele Menschen, die nur eine kleine Rente haben, ist das aber sehr viel Geld. Wenn sie es verlieren, verzweifeln sie. Das ist wirklich sehr traurig“, findet Juliane Brösicke. Sie möchte nicht zur Heldin gemacht werden. Für die Geschäftsstellenleiterin ist es eine Selbstverständlichkeit, derartige Vorgänge genau im Auge zu haben und lieber einmal zu vorschnell einzuschreiten, als zu riskieren, dass Kunden betrogen werden. „Wenn jemand jede Woche 100 Euro abhebt und auf einmal mehrere tausend Euro abholen oder überweisen möchte, frage ich schonmal nach, wofür das Geld gedacht ist.“ Das muss natürlich kein Kunde preisgeben. Doch im Fall eines möglichen Betrugs fangen viele Betroffene an zu stammeln oder zeigen andere Anzeichen der Nervosität. Es ist ihr auch schon passiert, dass sie falsch lag und ein Kunde tatsächlich viel Geld für eine Eigentumswohnung benötigte. Das ließ sich aber ganz schnell durch einen Anruf klären. Bei einem Verdacht werden die Kunden dann diskret ins Büro gebeten, damit niemand vor anderen Wartenden bloßgestellt wird.

Vorsicht gilt auch bei E-Mails

Betrugsmaschen gibt es nicht nur per Telefon, sondern in großem Ausmaß auch per E-Mail. „Fast täglich sehen wir gefälschte E-Mails, in denen Kunden aufgefordert werden, Kontodaten anzugeben. „So eine E-Mail würde niemals von der Sparkasse kommen. Unsere E-Mails enthalten immer den Namen des Beraters und nicht etwa ’Ihre Sparkasse’“, erklärt Juliane Brösicke. Ein weiteres Erkennungsmerkmal: „Bei unseren Korrespondenzen steht auch immer Mittelbrandenburgische Sparkasse oder kurz MBS.“

Enkeltrick ist seltener geworden

Der klassische Enkeltrick ist mittlerweile seltener geworden. Sicher auch deshalb, weil seit Jahren von der Polizei und in den Medien intensiv vor Anrufern gewarnt wird, die sich mit „Rate mal, wer hier ist?“ melden. „Solche Betrüger sind relativ leicht zu enttarnen, indem man nach einem Detail, zum Beispiel einem Namen aus der Familie fragt, den nur tatsächliche Verwandte wissen können“, sagt die Geschäftsstellenleiterin aus Kremmen. Und falls jemand immer wieder anruft, gibt es noch einen Trick, ihn zu verscheuchen: Einfach mit einer Trillerpfeife ganz lauf in den Hörer pfeifen.

Von Wiebke Wollek