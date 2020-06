Rettungsschwimmer machen’s möglich: Sicher planschen im Kremmener See

Kremmen

Das Fernglas vor der Nase schaut Paula Schwietzk aus Oranienburg gespannt auf den Kremmener See. Die 20-Jährige ist Rettungsschwimmerin beim DLRG – genau wie Retter Tim Engelhard (21) aus Schwante. Der neue Seelodge-Betreiber Robert Baumgart (54) hat sich an den DLRG gewandt, damit er mit ruhigem Gewissen die Badestelle öffnen kann – am Wochenende war dort erstmals wieder planschen erlaubt. Wenn was passiert, und es gibt keine Aufsicht, haftet er. Um Kosten für die Sicherheit rund um die Badestelle abzufangen, nimmt Robert Baumgart Eintritt. Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder die Hälfte. Wobei vom Eintrittspreis noch 50 Cent Gutschrift abgezogen wird, wenn man sich am Bistro was holt.

Beim Eintritt spaltet sich die Meinung der Badefans. „Was glauben Sie, was wir uns für Schimpfkampagnen abhören müssen“, sagt ein Mitarbeiter der Seelodge. Viele Einheimische verstehen nicht, dass sie Eintritt zahlen sollen. War der Besuch der Badestelle bis vor einem Jahr kostenlos. Doch Robert Baumgart erklärt: „Da sich die Badestelle in unserem Besitz befindet, sind wir auch für die Verkehrssicherheit zuständig. Das heißt, dass wir regelmäßig die Wasserqualität untersuchen lassen, den Seebereich sowie den Seegrund an der Badestelle auf Gefahrenherde wie Glasscherben absuchen lassen. Das Wasser hat zwar eine gute Qualität, aber man kann aufgrund der Seebeschaffenheit nicht den Grund sehen. Darum sind die Sicherheitsmaßnahmen notwendig. Wassersprünge vom Steg sind auch nicht erlaubt, weil es rund um den Absprung auch mindestens 1,80 Meter tief sein muss. Darüber hinaus ist eben auch eine Badeaufsicht nötig.“ Auch Personalkosten für das Reinigen der Toiletten, des Areals und das Betreiben des Bistros fallen an – Kosten, die Robert Baumgart umlegen muss, um wirtschaftlich zu sein.

Paula Schwietzk (20) hat alles im Blick. Quelle: Robert Roeske

Hinzu kommt, dass das Eventhotel Seelodge wegen der Corona-Sicherheitsbestimmungen statt im April erst im Juli öffnen kann. Die Unterhaltungskosten liefen aber weiter. „Wir sind sehr froh, dass wir dann endlich wieder öffnen dürfen“, sagt Objektleiterin Dana Hamann, die mitorganisiert hat, dass am Freitag das neue Eventzelt aufgebaut wurde. Die Tipis auf dem Areal werden Richtung Hotel versetzt und sollen mit Bett und Co. ausgestattet werden.

Robi (11) und Terrierdame Meggie haben es sich auf einer Decke direkt am See gemütlich gemacht. „Hier ist es mega schön. Damit es so sauber bleibt, zahlen wir auch gerne den Eintritt“, sagt Robis Mama. „Bloß, dass ich jetzt nicht mehr vom Steg ins Wasser springen darf, ist schade“, findet Robi. Aber der Schüler ist auch einsichtig, ging der Wasserstand auch im Kremmener See zurück.

Paula Schwietzk (20) und Tim Engelhard (21). Quelle: Robert Roeske

Auch Dieter Rahn (85) aus der Schweiz ist Fan vom Kremmener See. „Ich bin drei-, viermal im Jahr in Berlin, weil ich mich ehrenamtlich für das Berliner Schloss engagiere. Da besuche ich auch immer meine Freunde in Kremmen, und ein Besuch am See muss da sein.“ Der Rentner findet, dass es okay ist, einen Eintrittspreis zu erheben.

Ein „Jein“ dazu gibt es von Anna (36), die es sich mit ihren Kindern Finn (7) und Lina (5) auf der Schaukel vor der Seelodge bequem gemacht hat. „Ich sehe ein, dass das sichere Betreiben der Badestelle Kosten verursacht. Aber für eine Familie mit vier Kindern wären das 12 Euro Eintritt. Es wäre schön, wenn es eine Familienkarte gäbe“, findet die Psychologin. Und wenn die Familie dann noch im Bistro auf dem Gelände einen Imbiss nimmt, ist mal schnell mindestens ein „Zwanni“ weg.

Gruppen auf dem Steh- und Sitzfloß. Quelle: Robert Roeske

Familie Buschow aus Berlin kommt schon seit 2015 zur Badestelle am Kremmener See. Einst in der Seelodge geheiratet, schätzen sie am See das saubere Ambiente. Für den neuen Eintrittspreis haben sie Verständnis. „Dass es hier so gepflegt aussieht, verursacht Kosten, die umgelegt werden müssen“, sagt Linda Buschow (39). „Wir waren kürzlich schon mal hier und waren traurig, dass die Badestelle geschlossen war.“

Die nächsten Badetage sind am Dienstag, 30. Juni, von 12 bis 18 Uhr, am Mittwoch, 1. Juli, von 12 bis 18 Uhr und am Sonnabend, 4. Juli, von 11 bis 19 Uhr.

Von Jeannette Hix