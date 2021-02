Ricky Schlichting (37) ist der neue Fraktionschef der SPD/UWG-LGU-Fraktion in Kremmen. Erst seit 2016 engagiert er sich in der Kommunalpolitik, seit 2019 sitzt er im Stadtparlament. Der Krankenpfleger und Feuerwehrmann will sich für seine Stadt einsetzen. Ein Porträt.