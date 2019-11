Erna Schwarzer – auch mit 100 muss sie nie zum Arzt

Kremmen

Am Kirchplatz – da ist sie groß geworden. Dort hatte sie immer den Blick auf die Kirche und auf die Brautpaare, die dort raus gelaufen kamen. Auch wenn ihr Kurzzeitgedächtnis nicht mehr das allerbeste ist – an früher kann sich Erna Schwarzer noch sehr gut erinnern. Und da gibt es viel, denn am Donnerstag feierte sie ihren 100. Geburtstag. Am Vormittag kamen Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse, Ortsvorsteher Eckhard Koop und Pfarrer Thomas Triebler vorbei, um ihr zu gratulieren.

Erna Schwarzer ist in Kremmen aufgewachsen, erst am Kirchplatz, dann hatten die Eltern am Ziegeleiweg ein Haus gebaut. Gelernt hat sie erst im Konsum, dann bei Widok – Fachverkäuferin für Textilien. 1950 verließ sie Kremmen in Richtung Berlin. „Der Liebe wegen“, wie sie schmunzelnd erzählt. Sie bekam ihre Tochter Ute. Später arbeitete sie bei Hertie in der Kinderkonfektionsabteilung.

Blumen vom Bürgermeister. Quelle: Enrico Kugler

Ein Zufall brachte sie vor elf Jahren von Reinickendorf zurück nach Kremmen. Ihre Enkelin Tanja Buschner (37) erzählte am Donnerstag von einem Zeitungsartikel mit einer Zwangsversteigerung. „Wir haben es riskiert.“ Sie kauften ein Haus am Kurzen Damm in Kremmen. Nun ist daraus ein Mehrgenerationenhaus geworden. Tanja Buschner lebt dort mit ihrem Mann, mit ihrer Mutter Ute Petrauschke (69) und mit ihrer Oma Erna Schwarzer. „Uns war klar, wir würden das Haus nur ersteigern, wenn Oma mitkommt“, so ihre Enkelin. Ein Versprechen gab es auch: Wird die nun 100-Jährige mal pflegebedürftig, dann soll sie nicht ins Heim. „Aber noch macht sie ganz viel allein.“ Früher habe sie noch viele Handarbeiten gemacht, erzählte die Jubilarin. „Heute funktioniert das nicht mehr.“ Dafür setze sie sich auf die Hollywoodschaukel „und amüsiere mich mit dem Hund und den Katzen.“

Auch Ortsvorsteher Eckhard Koop kam zum Gratulieren. Quelle: Enrico Kugler

Mit ihren 100 Jahren nimmt Erna Schwarzer dennoch keine Pillen. „Ich war ewig nicht beim Arzt. Warum soll ich da hingehen, ich habe doch nichts“, sagt sie. „Aber ich merke doch langsam: Ich vergesse schneller. Aber mit 100 darf das auch so sein.“ So feierte sie am Donnerstag im Kreise ihrer Lieben diesen großen Tag.

Von Robert Tiesler