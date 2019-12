Kremmen

Unbekannte hebelten am Donnerstag zwischen 16 und 19.40 Uhr die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus in der Ruppiner Straße in Kremmen auf und gelangten so in das Gebäude. Dort wurden alle Räume betreten und Schränke durchwühlt.

Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Ein Kriminaltechniker war zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird zunächst auf 3000 Euro geschätzt.

Von MAZonline