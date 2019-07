Kremmen

Die Stadt Kremmen sucht für die Mitarbeit in drei Ausschüssen jeweils drei sachkundige Einwohner oder Einwohnerinnen. Es geht um den Kultur- und Sozialausschuss, den Finanzausschuss sowie um den Ausschuss für Bauen, Wirtschaft und Umwelt.

Die Stadtverordneten haben die Möglichkeit, sachkundige Einwohner zu beratenden Mitgliedern ihrer Ausschüsse zu berufen. Diese haben ein aktives Teilnahmerecht in dem Ausschuss, in den sie berufen sind, sie haben jedoch kein Stimmrecht. Sie nehmen lediglich eine beratende Funktion wahr, dürfen bei den Entscheidungen nicht mit abstimmen.

Die Bewerbungsfrist endet am 19. Juli. In den ersten Sitzungen können sich die Bewerber vorstellen, im nichtöffentlichen Teil beraten die Ausschussmitglieder dann, wer aufgenommen wird. Der Finanzausschuss tagt erstmals am 6. August, der Bau-Wirtschafts- und Umweltausschuss am 13. August und der Sozialausschuss am 12. September. In der Sitzung der Stadtverordneten am 24. Oktober soll dann über die Bewerber für die Ausschüsse endgültig entschieden werden.

Bewerber können sich melden unter 033055/99 80 oder schriftlich an die Stadt Kremmen, Am Markt 1, 16766 Kremmen.

Von MAZonline