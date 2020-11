Saison geht langsam zu Ende: 45.770 Kraniche sind derzeit im Rhinluch

Linumhorst

Die Zahl der im Rhinluch rastenden Kraniche geht langsam wieder zurück. Laut der Zählungen der Mitglieder und Helfer des Kremmener Landschaftsfördervereins Oberes Rhinluch hielten sich am Dienstagmorgen im Rhinluch zwischen Linum, Flatow, Linumhorst und Kremmen etwa 45.770 Kraniche auf. In der Vorwoche, am 27. Oktober, hatte die Kranichrast ihren Höhepunkt in der Herbstsaison 2020 erreicht – mit 59.710 gezählten Tieren.

Seit Ende September werden die Kraniche in der Region einmal pro Woche gezählt – die Ausnahme bildete der 13. Oktober, da fiel die Zählung wegen Nebels aus. Im vergangenen Jahr rasteten bis zu 72.000 Kraniche im Rhinluch, die dann weiter in den Süden ziehen.

