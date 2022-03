Sammlung in Museumsscheune: Kremmener starten Ukraine-Hilfstransport nach Polen

Kremmen

Die Stadt Kremmen will die polnische Partnergemeinde Suchozebry bei ihrer Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge unterstützen. Das teilte Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) mit. Suchozebry liegt östlich von Warschau, etwa 200 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Von der dortigen Feuerwehr „erreichte uns die Nachricht, dass man sich in Suchozebry auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vorbereitet“, so Busse weiter. Die dortige Feuerwehr habe etwa 60 Feldbetten besorgt, die aber nicht ausreichen werden. „Kleidung und Lebensmittel sowie Decken und Hygieneartikel werden gesammelt, um die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen.“ Die polnische Partner haben die Stadt Kremmen um Unterstützung gebeten. Diese werde nun einen Transport organisieren, so der Bürgermeister. Die Menschen in der Stadt werden nun um Unterstützung gebeten.

Gebraucht werden Decken, Schlafsäcke, Isomatten, warme Kleidung und Schuhe, Socken für Kinder, Jugendliche und Frauen, Windeln, Babynahrung, Hygieneartikel für Babys und Frauen, außerdem Zahnbürsten, Zahncreme, Duschgel, Seife, Wachsmittel. Zudem Lebensmittel-Konserven, kleine Spielzeuge (zum Beispiel Kuscheltiere), Süßigkeiten für Kinder, Tiernahrung für Hund und Katze, außerdem Schmerzmittel wie Ibuprofen, Wund- und Heilsalben, Diclofenac, Pflaster und Verbandsmaterialien.

Spenden können in die Museumsscheune gebracht werden

Die Spenden sollte sich in bestmöglichem Zustand und gut verpackt – möglich in Originalverpackung – befinden. Die Spenden können bis Sonntag, 6. März, im Tip in der Museumsscheune im Kremmener Scheunenviertel abgegeben werden – von 7.30 bis 18 Uhr, am Wochenende von 10 bis 16 Uhr. „Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung“, so Bürgermeister Sebastian Busse.

Von MAZonline