Sommerfeld

Ein Abschied, wie man ihn nur selten erlebt: 240 Gäste – vom Vorstand der Sana Kliniken, über das Präsidium der Arbeitsgemeinschaft nicht operativer orthopädischer manualmedizinischer Akut-Kliniken (ANOA) bis hin zu Dutzenden von Weggefährten und Klinikangestellten – waren gekommen, um ihren Mitarbeiter, Kollegen und Chef Wolfram Seidel am Freitag zu ehren und in den Ruhestand zu verabschieden.

30 Jahre lang war Seidel als Chefarzt in Sommerfeld tätig gewesen. Jahrzehnte, in denen Seidel seine Visionen einer komplexen Behandlung von Patienten mit Erkrankungen des Bewegungssystems zielstrebig verfolgt und dabei Spuren hinterlassen hat. Dass diese Spuren nicht nur fachlicher Natur waren, bezeugten bei der Verabschiedung in Sommerfeld zahlreiche Redner, die den langjährigen Chefarzt würdigten und dabei immer wieder auch von eigenen Emotionen überwältigt wurden.

Zum 1. Januar 2020 wird Seidel den Staffelstab als Chefarzt an seinen Nachfolger, den bisherigen Oberarzt Jan Emmerich, übergeben.

Chefarzt Wolfram Seidel in seinem Büro. Quelle: Robert Tiesler

„Herr Doktor Seidel hat sich im Rahmen seiner über 30-jährigen Tätigkeit am Standort in Sommerfeld durch großes Engagement, Beharrlichkeit Zielstrebigkeit und seine hohe Wertschätzung gegenüber allen Berufsgruppen verdient gemacht“, betonte Direktorin Wiebke Gröper bei der offiziellen Verabschiedung am Freitag. „Sowohl der Aufbau und als auch der heutige Erfolg der Klinik für Manuelle Medizin sind auf seine hervorragende Arbeit zurückzuführen. Zudem ist es unter Federführung von Herrn Doktor Seidel gelungen, die Sana Kliniken Sommerfeld als größte Schmerzklinik in Deutschland zu etablieren.“

„Sie haben sich stets als Teamplayer verdient gemacht“, sagte Gebhard von Cossel, Leiter des Bereichs Unternehmensstrategie Medizin der Sana Kliniken AG an Seidel gewandt. „Dementsprechend ist das kollegiale Miteinander sehr besonders hier in Sommerfeld.“ Er hob zudem Seidels Qualitätsanspruch, sein Streben nach Exzellenz sowie seine wissenschaftlichen Erfolge hervor. „Ohne Ihre Beharrlichkeit hätte es diese Klinik nicht gegeben – Sie sind Sommerfeld!“

Chefarzt Wolfram Seidel (l.) und sein Nachfolger Jan Emmerich. Quelle: Robert Tiesler

„Sie hatten die Eigenschaften eines perfekten Chefarztes“, brachte Albrecht Weinecke, ehemaliger Ärztlicher Direktor der Sana Kliniken Sommerfeld, die Fähigkeiten des scheidenden Mediziners auf den Punkt. „Denn Sie haben immer gekämpft: an erster Stelle für die Patienten und an zweiter Stelle für Ihr Personal, das Sie zu einem festen Team zusammengeschmiedet haben.“

Matthias Psczolla, ehemaliger ANOA-Geschäftsführer und langjähriger Weggefährte von Wolfram Seidel, der bis November dieses Jahres Präsident des Klinikverbundes war, würdigte im Namen der ANOA gleich drei Talente des Mediziners: dessen hohe fachliche Kompetenz, seine soziale und kommunikative Kompetenz sowie seine besonderen strategischen Fähigkeiten. „Dank des großen Engagements von Herrn Doktor Seidel haben wir es gemeinsam mit anderen Beteiligten geschafft, das ANOA-Konzept zu entwickeln und die ANOA zu der Vereinigung zu machen, die sie heute ist.“

Anlässlich seines langjährigen Einsatzes für die ANOA hat der Präsident des Klinikverbundes, Jan Holger Holtschmit, Wolfram Seidel bei seiner Verabschiedung in Sommerfeld mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt. Ebenfalls für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet wurden Seidels Weggefährten Matthias Psczolla, ehemals Geschäftsführer der ANOA, sowie Harald Wohlfahrt, ehemaliger Schatzmeister der Vereinigung und ehemaliger Geschäftsführer der Klinik für Manuelle Therapie in Hamm.

Der 65-jährige Wolfram Seidel war erster Präsident der 2003 gegründeten Vereinigung. Seidel und Psczolla haben die ANOA mitbegründet und maßgeblich gestaltet. Heute besteht die ANOA aus 29 Kliniken und hat sich bundesweit zu einer Marke entwickelt.

Die Schaffung der Grundlagen für die leitliniengerechte Durchführung von Krankenhausbehandlung für Patienten mit Schmerzerkrankungen des Bewegungssystems lag dem Mediziner während seiner Zeit als Chefarzt an der Klinik für Manuelle Medizin in Sommerfeld besonders am Herzen. Dabei gelang es Seidel, immer weit vorauszuschauen und sich mit seiner zugewandten und optimistischen Art Gehör bei Institutionen und Verantwortlichen zu verschaffen, um dem besonderen medizinischen Konzept den Weg zu bereiten. Unter seiner Leitung wuchs die Klinik für Manuelle Medizin, seit vielen Jahren Mitglied im ANOA-Verbund, zur größten derartigen Einrichtung in Deutschland heran.

Wie berichtet, wird Jan Emmerich (51) den Staffelstab von Wolfram Seidel übernehmen und wird zum 1. Januar 2020 neuer Chefarzt der Klinik für Manuelle Medizin. Der gebürtige Berliner, der an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald und der Humboldt-Universität zu Berlin studierte, begann seine ärztliche Laufbahn in der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pulmologie am Charité Campus Mitte in Berlin.

Im Rahmen der ärztlichen Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin und im Schwerpunkt Rheumatologie folgten Stationen in der Rheumaklinik Berlin-Buch, den Sana-Kliniken Sommerfeld sowie im Evangelisch-freikirchlichen Krankenhaus Bernau. Schon als Student begeisterte sich Jan Emmerich für die Manuelle Medizin. Nach der Zusatzweiterbildung Manuelle Medizin absolvierte er auch Weiterbildungen in der ärztlichen Osteopathie und der Manuellen Medizin bei Kindern. Das Thema Funktionsmedizin wurde für ihn zur Leidenschaft. Im Jahr 2009 begann er seine Tätigkeit als Oberarzt in den Sana Kliniken Sommerfeld und übernahm im Juli 2017 die Position des Leitenden Oberarztes der Klinik für Manuelle Medizin. Hier beendete er auch seine Weiterbildung als Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin.

