Sommerfeld

Nachdem Anfang dieses Jahres die digitale Therapieplattform „Cascar“ in der Physio- und Sporttherapie der Sommerfelder Sana-Klinik an den Start gegangen ist, wurde mit Beginn der zweiten Jahreshälfte das digitale Zeitalter auch im Arbeitsbereich Ergotherapie der Therapieabteilung eingeläutet.

Zukünftig werde die individuelle therapeutische Arbeit in der Ergotherapie, insbesondere nach Extremitätenverletzungen, durch sensorgestützte Therapiesysteme erweitert. Zwei Therapieplätze lassen es zu, ein gezieltes und intensives Training mit Patientinnen und Patienten auf Grundlage einer integrierten Diagnostik zu planen und durchzuführen. Verschiedene Sensoren und Übungsgeräte, verbunden mit der Kreativität der Ergotherapie-Personals, könnten nahezu alle Bewegungsmuster der oberen und unteren Extremitäten abbilden. „Dabei kommt für Patientinnen und Patienten auch der Spaß an der Therapie nicht zu kurz“, sagt Peter Amelung, der Leiter der Therapieabteilung in Sommerfeld. Nach der erforderlichen Eingangsdiagnostik werden individuell Übungs- und Trainingsprogramme zusammengestellt, die an die Fähigkeiten der Patientinnen und Patienten angepasst werden und ein selbstständiges, fast spielerisches Training ermöglichen.

Eine permanente Ergebnisrückmeldung durch die Trainingssysteme motiviere zusätzlich die Patientinnen und Patienten und spiegle den Therapieerfolg visuell wider. Mit Hilfe der integrierten Dokumentation werde es nunmehr auch möglich, Therapieverlauf und Therapieerfolg in der Rehabilitation objektiver darzustellen.

Nach einer intensiven Schulung, die erst den Startpunkt darstellte, würden sich die dortigen Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten auf die neu geschaffenen Therapiemöglichkeiten und die damit verbundenen, neuen Aufgaben freuen, heißt es weiter..

Von MAZonline