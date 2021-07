Die Digitalisierung in verschiedenen Bereichen der Sommerfelder Sana-Kliniken schreitet weiter voran. Ab sofort werden Patientinnen und Patienten auch mit einer eigenen App bei Hüft- und Kniegelenkersatz während des gesamten Behandlungsverlaufs begleitet. Das teilt der Pressesprecher der Sana-Kliniken, André Puchta, mit. „Die Klinik ist damit die bundesweit fünfte Sana-Einrichtung, die alle Informationen von Vorbereitung und Organisation über den Klinikaufenthalt bis hin zur Nachsorge digital über die App abbildet“, erklärte er.

„Ziel der App ist es, unseren Patientinnen und Patienten relevante Informationen genau zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen“, sagt Klinikdirektorin Wiebke Gröper. „Das Prinzip ist dabei einfach und kommt ganz ohne Registrierung oder Angabe persönlicher Daten aus.“ Notwendig sei nur die Auswahl der Einrichtung und des Behandlungsdatums. Alle Informationen werden dann anhand eines Zeitstrahls dargestellt und von der App zum passenden Zeitpunkt ausgespielt.

Die „MeineSana“-App wurde in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Unternehmen „Patient Journey App“ entwickelt und ist kostenfrei im Google Play- oder App Store erhältlich. Die Integration von weiteren Sana-Häusern sei aktuell in der Umsetzung oder in Planung.

Wie schon berichtet, ist Anfang dieses Jahres die digitale Therapieplattform „Cascar“ in der Physio- und Sporttherapie der Sommerfelder Sana-Klinik an den Start gegangen.

Von MAZonline