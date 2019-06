Sommerfeld

Wiebke Gröper (28) wird zum 1. Juli neue Direktorin der Sana-Kliniken in Sommerfeld. Sie ist schon seit März kommissarische Leiterin. Die gebürtige Thüringerin studierte Management im Gesundheitswesen und absolvierte ab Oktober 2013 zunächst ein Trainee-Programm in der Region Ost der Sana Kliniken AG, ehe Wiebke Gröper bereits im Juli 2014 zur Referentin der Regionalgeschäftsführung der Sana Kliniken Berlin-Brandenburg aufstieg. Darüber hinaus begleitete die Gesundheitsökonomin von Mitte 2015 bis Ende 2017 die Integration der Polikum-Gruppe, deutschlandweit einer der größten ambulanten Leistungserbringer mit Sitz in Berlin, in den Sana-Konzern.

„Die Verbindung von Akutklinik und Rehabilitationsklinik auf einem einzigen Campus bietet unseren Patienten ein optimales Therapiepaket für eine schnelle Genesung“, sagt Wiebke Gröper. „Mein Ziel ist es, mit der Unterstützung von erstklassigen Pflege- und Ärzteteams das erfolgreiche Klinikkonzept fortzuführen.“ , so Wiebke Gröper.

„Wir freuen uns außerordentlich, mit Wiebke Gröper eine versierte und hoch geschätzte Kollegin aus den eigenen Reihen für die verantwortungsvolle und herausfordernde Position gefunden zu haben“, erklärte Regionalgeschäftsführer Christian von Klitzing. „Mit ihrer Erfahrung und Kompetenz wird sie Sommerfeld bereichern und neue Impulse geben können.

Die Sana Kliniken in Sommerfeld bestehen aus mehreren Fachkliniken: für operative und nicht operative Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie sowie der Rehabilitationsklinik für Orthopädie und Pneumologie.

Von MAZonline