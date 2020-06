Sommerfeld

Volker Liefring (61) wurde zum neuen stellvertretenden Ärztlichen Direktor der Sana-Kliniken in Sommerfeld berufen. Der gebürtige Südbrandenburger ist seit 2014 Chefarzt der Klinik für Orthopädische Rehabilitation, welche sich auf die Nachbehandlung von Operationen an der Wirbelsäule und den großen Gelenken sowie von Unfallverletzungen spezialisiert.

Nach dem Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Facharztausbildung an der Charité wechselte Volker Liefring 1987 nach Sommerfeld. Dort baute er die Klinik für Manuelle Medizin als Leitender Oberarzt gemeinsam mit dem langjährigen Chefarzt Wolfram Seidel auf, dessen Visionen einer komplexen Behandlung von Patienten mit Erkrankungen des Bewegungssystems Verwirklichung fanden.

Als Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin sowie Manualmediziner engagiert sich Volker Liefring an der Landesärztekammer Brandenburg in diversen Prüfungsausschüssen. Außerdem ist er als Dozent für Manuelle Medizin an der Landesärztekammer, der Medizinischen Hochschule Brandenburg und bei der Ärztevereinigung Manuelle Medizin in Berlin tätig.

Der zweifache Vater lebt in Meseberg und Potsdam, interessiert sich für Geschichte, Parkanlagen und Architektur und setzt sich für den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche ein. Die Übernahme der stellvertretenden Ärztlichen Direktion erfolgt von Wolfram Seidel: „Das ist eine Ehre, aber auch eine Verpflichtung für mich. Ich freue mich über das Vertrauen der rund 500 Kolleginnen und Kollegen in Sommerfeld.“

