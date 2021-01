Kremmen

Die Kremmener Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, Fördermittel für die Sanierung der alten Schulsporthalle zu beantragen.

Klingt die Einstimmigkeit nach einer klaren Sache, sorgte die längere Diskussion um bestimmte Nuancen des Antrages, den die CDU eingebracht hatte, bei Beobachtern in der Stadtparkhalle mitunter zu ungläubigem Kopfschütteln.

Anzeige

„Das Land Brandenburg möchte einen Fördermitteltopf für den Ausbau für Schulen schaffen. In Anbetracht der finanziellen Lage von Kremmen und den auf uns zukommenden Projekten, ist ein Ausbau der kleinen Turnhalle der Goetheschule Kremmen ohne mögliche Fördermittel eine Mammutaufgabe“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Lukas Neumann in seinem Antrag.

Die SPD-Fraktion wollte den Antrag so abändern, dass darin eine zeitliche Bindung stehe – Stichtag: 31. Juli. „Bis dahin sollte klar sein, ob es Fördermittel gibt“, so der Fraktionsvorsitzende Andreas Dalibor. Darum entbrannte sich die Diskussion.

Bürgermeister Sebastian Busse und die CDU-Fraktion sprachen sich dagegen aus. Busse gab zu Bedenken, dass, nachdem der Fördermittelantrag abgegeben sei, beispielsweise im Juni der Bescheid komme, dass vorzeitig gebaut werden könne. Das könne zwar nicht mit einem Fördermittelbescheid gleichgesetzt, könne aber als gutes Vorzeichen gewertet werden. Es könne dann sein, dass der Fördermittelbescheid selbst erst im Dezember komme – da sei die Chance mit der Datumsgrenze aber vertan. Er warnte davor, möglicherweise „eine Million Euro zu verplempern“ und kündigte bei einem Ja zu diesem Antrag den Gang zur Kommunalaufsicht an. „Hör auf zu drohen“, kommentierte dies Eckhard Koop (DUB) daraufhin.

Nach einer von Andreas Dalibor (SPD-Fraktion) beantragten Auszeit einigten sich die Abgeordneten darauf, das Datum nicht in den Antrag zu schreiben, aber darauf zu drängen, dass es keinen weiteren Planungsverzug gebe.

Von Robert Tiesler