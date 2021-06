Kremmen

Normalerweise findet an jedem dritten Sonntag im Monat im Kremmener Scheunenviertel ein Kunst-, Handwerker- und Trödelmarkt statt. Nach der langen Coronapause wollte der Scheunenviertelverein eigentlich den ersten Markt für das Jahr 2021 auf den Sonntag, 20. Juni, terminieren. Doch überraschenderweise gibt es da Hindernisse – die allerdings nichts mit der Corona-Verordnung zu tun haben.

Ellen Brunner, die Vorsitzende des Scheunenviertelvereins, hatte sich am Mittwochabend an den Sozialausschuss gewandt. Denn sie hatte vom Kremmener Ordnungsamt die Information bekommen, dass der Markt nicht genehmigt werden könne. Hintergrund ist die Regel für Sonntagsöffnungszeiten und die Frage, ob so ein Trödelmarkt mit den entsprechenden Händlern unter diese Regeln fallen.

Im Ausschuss herrschte über die Absage durch das Ordnungsamt Verwunderung, denn immerhin hatte der Markt vor der Coronakrise auch schon regelmäßig einmal im Monat sonntags stattgefunden. Es geht wohl um eine Brandenburger Richtlinie von 2018. „Ich war sehr erschrocken über diese Richtlinie“, sagte Bürgermeister Sebastian Busse (CDU). Die Frage sei, ob so ein Trödelmarkt eine Verkaufsstelle sei. „Das müssen wir prüfen.“

Der Bürgermeister betonte, dass der Trödelmarkt sehr wichtig für Kremmen sei. „Alle profitieren davon“, sagte Ellen Brunner vom Scheunenviertelverein. So würden Gäste aus dem Scheunenviertel zum Beispiel in der Innenstadt auch die „Alte Lebkuchenfabrik“ besuchen. An die Verwaltung richtete sie einen Appell alles auszuschöpfen, was möglich sei.

Bürgermeister Busse kündigte am Donnerstag an, dass es dazu in der kommenden Woche ein Gespräch in der Verwaltung geben werde.

Von Robert Tiesler