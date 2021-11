Schleppjagd in Staffelde: Wenn Hunde Fährten aufnehmen und Pferde über Baumstämme springen

Staffelde

Aufgeregt und voller Vorfreude springen die 24 Foxhound im Kreis herum, die Jagdhunde können den Start kaum erwarten. Die Hindernisse sind aufgebaut, die Kanister mit einer Wasser-Anis-Mischung gefüllt – alles war am Sonnabend bestens organisiert für die fünfte Kremmener Schleppjagd im Ortsteil Staffelde. 62 Reiterinnen- und Reiter aus nah und fern kamen der Einladung von Veranstalter Malte Voigts nach.

Die Foxhound-Jagdhunde haben die Witterung aufgenommen und los geht die fünfte Schleppjagd in Staffelde. Quelle: Robert Roeske

„Die Nachfrage ist groß, da wir durch die wunderschöne Landschaft rund um Staffelde ein herrliches Ambiente anbieten können und so ohne Übertreibung zu den zehn schönsten Schleppjagden in Deutschland zählen. Demnach kommen die Leute gerne zu uns. Die weiteste Anreise in diesem Jahr hatte ein Herr aus Köln, der extra zur Schleppjagd nach Staffelde kam“, berichtet Voigts. Die Schleppjagd oder auch Jagdreiten genannt, ist ein organisiertes Ausreiten ins Gelände. In geführten Gruppen, sogenannten „Jagdfeldern“, wird eine vorgegebene Geländestrecke mit Hindernissen geritten. Eine Besonderheit ist es, im Pulk querfeldein lange Strecken zu galoppieren und dabei springen zu können.

Die Reiterschar folgte den Hunden. Quelle: Robert Roeske

Anders als die Parforcejagd ist Jagdreiten reiner Pferdesport beziehungsweise Hundesport, es wird also kein Wild gejagt. Darauf legt auch Malte Voigts, Inhaber des Kremmener Spargelhofes, großen Wert und entgegnet damit Kritikern der Schleppjagd. „Es geht hierbei nicht darum Wild zu erlegen und es wird hier auch keinem Tier auch nur ein Haar gekrümmt. Wir legen extra eine Fährte aus, die aus einer Wasser-Anis-Mischung besteht. Die haben die Hunde dann in der Nase. Hier geht es vor allem um das gemeinschaftliche Reiten, ganz so wie es früher der Adel getan hat.“

Wie zu Adelszeiten waren einige Reiter gekleidet. Quelle: Robert Roeske

Die Tradition geht dabei in Staffelde weit zurück. „Es gab bereits jagdliche Ausritte zu DDR-Zeiten rund um den Hof Hornemann in Staffelde, damals aber noch ohne Hunde“, berichtet Voigts. Ende der Neunziger Jahre ließ dann der Rhinland Reitpark um Otto Bauer in Staffelde für ein paar Jahre die Tradition wieder aufleben. „Meine Frau entstammt aus einer Jagdreiterfamilie, von daher war bei uns dieses Thema schon immer ein präsentes“, blickt Voigts zurück. So kam es das sich Familie Voigts mit Heiko Hornemann und Otto Bauer zusammensetzte und eine Neuauflage der Jagd besprach – die dann 2016 erstmals wieder umgesetzt wurde.

Bereits zum fünften Mal fand die Schleppjagd in Staffelde statt. Quelle: Robert Roeske

„Durch die gute Zusammenarbeit mit Heiko Hornemann und Otto Bauer können wir die selbstgebastelten Hindernisse auch stehenlassen, so benötigen wir mit sechs Mann rund drei Tage als Vorlaufzeit. Sonst würde das mindestens zwei Wochen dauern“, so Voigts. Im Vorjahr musste die Schleppjagd coronabedingt ausfallen, umso erfreuter war man nun, die Tradition wieder aufleben zu lassen. Malte Voigts nahm selbst an der Schleppjagd teil und war dafür verantwortlich, die Fährte für die Jagdhunde auszulegen. Dafür wurden zwei Kanister mit einer Wasser-Anis-Mischung an einem Pferd angebracht. „Alle paar Meter haben wir dann nur ein paar Tropfen auf den Boden tropfen lassen“, so Voigts. Laut dem Veranstalter wurde ganz bewusst diese Ouzoähnliche Mixtur verwendet und nicht ein Tierähnlicher Geruch. Die Reiterschar wurde in vier Gruppen aufgeteilt und jede Reiterin und jeder Reiter konnte selbst für sich entscheiden, welche Strecke er abreiten möchte, ganz nach dem eigenen Reitvermögen.

Zahlreiche Besucher verfolgten das Reitspektakel. Quelle: Robert Roeske

Nach etwas mehr als zwei Stunden war das Reitspektakel schon wieder vorbei, was von vielen Schaulustigen interessiert beobachtet wurde. „Wir haben uns dann alle gemütlich anschließend zusammengesetzt und noch ein leckeres Wildgulasch zu uns genommen. Rundherum war es wieder eine sehr gelungene Veranstaltung, die allen sehr viel Spaß gemacht hat“, blickt Malte Voigts positiv auf die fünfte Auflage der Kremmener Schleppjagd. Der Termin für das kommende Jahr steht bereits fest, am 5. November 2022 lädt man dann zur sechsten Schleppjagd nach Staffelde ins schöne Oberhavel ein

Von Knut Hagedorn