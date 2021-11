Kremmen

Die Kinder in Kremmen sollen wieder mehr mit der Natur und den Tieren zu tun bekommen – gerade was die aktive Pflege angeht. Deshalb gibt es nun ein Projekt rund um die Bauernhofpädagogik. Dafür haben sich die Grundschulen in Kremmen und Beetz, die Oberschule, die Sozialarbeit und die offene Jugendarbeit in Kremmen zusammengetan. „Es ist ein großes Kooperationsprojekt“, sagte Sozialarbeiterin Angela Krajewski am Donnerstagmittag.

„Wegen Corona haben wir uns viele Gedanken gemacht“, erklärte sie. Für Kinder sei in dieser Zeit viel verloren gegangen. „Wir wollten was fürs Herz und zum Fühlen.“

So sind einerseits im kommenden Jahr immer wieder Ausflüge auf einen Bauernhof in Beetz geplant. „Es geht dann unter anderem um die Hühner auf dem Hof.“ Die Kinder sollen nicht nur aus dem Buch lernen, sondern auch anfassen können. Denkbar sei eine Jugendclub-Gruppe, die einmal pro Woche zum Hof fahre. Es gehe dabei auch um Blickschulung, um Wahrnehmung: Was passiert bei den Tieren und bei einem selbst? „Miteinander etwas erleben und gute Zeiten haben“, so Angela Krajewski weiter. Ähnlich soll das zum Beispiel auf dem Hof der Kremmener Goetheschule aussehen. Dort gibt es nicht nur Hochbeete, sondern auch einen Naschgarten. „Die Kinder pflanzen selber an, sie ernten und vermarkten ihr Gemüse“, sagte Andrea Klawin von der Pur in Hennigsdorf. Sie würden ihr eigenes Gemüse kochen, aber auch Futter für den Bauernhof erwirtschaften. Bei Festen könnte das Biogemüse verkauft werden.

Die Hochbeete. Quelle: Robert Tiesler

Im Jugendclub in Kremmen ist damit schon Erfahrung gemacht worden, sagte Clubleiterin Simone Buttgereit. Kinder könnten durch das Projekt die Produkte, die sie ernten, auch schätzen lernen. Es gebe zwar Kinder, die durch den eigenen Garten gut Bescheid wüssten. „Aber die, die es nicht wissen, sollen ein Gefühl dafür bekommen.“

Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) erinnerte sich an seinen Schulgarten-Unterricht. „Heute habe ich auch ein Hochbeet“, erzählt er. Es sei wichtig, den Kindern die Bauernhofpädagogik wieder näher zu bringen.

Von Robert Tiesler