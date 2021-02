Sebastian Petri sorgt für den Erhalt des Kremmener Luchs

Kremmen

Hört man das Wort „Moor“, so dürften die ersten Assoziationen im Normalfall in etwa nass, matschig, Torf und Wasser lauten. Ein unwirtschaftlicher Lebensraum, nichts was man in irgendeiner Form bewirtschaften könnte. Dass dies sehr wohl funktioniert und damit sogar noch zum Erhalt der Moore und zum Klimaschutz beigtragen kann, beweist Sebastian Petri (35) aus Kremmen – und das so gut, dass er kürzlich sogar mit dem Deutschen Landschaftspflegepreis ausgezeichnet wurde.

In die Fußstapfen der Eltern getreten

„Angefangen hat alles mit einer Pferdepension meiner Eltern“, blickt Sebastian Petri zurück. Seine Mutter war damals nach der Wende die erste Landwirtschaftsmeisterin, auch sie setzte sich bereits mit der Thematik des Moores auseinander. „Damals wurde sie dafür noch belächelt, da war das gar kein Thema.“ Petris Eltern arbeiten früh mit den Naturschutzbehörden und -organisationen zusammen, beginnen mit dem Schutz des Moores im Kremmener Luch.

Sebastian Petri tritt in die Fußstapfen seiner Eltern, macht erst eine Ausbildung zum Landwirt, ein Studium folgt, er reist durch die Welt und sammelt Erfahrungen. „Dann hat es sich in Kooperation mit den Naturschutzorganisationen ergeben, dass ich meinen eigenen Betrieb eröffnen konnte“, berichtet der 35-Jährige. Heute unterstützten sich im Familienbetrieb alle gegenseitig. „Meine Frau und ich bewirtschaften 120 Hektar Fläche, meine Eltern etwa 130.“

Gemeinsam mit seiner Frau bewirtschaftet der Kremmener 120 Hektar Land. Quelle: Robert Roeske

Den Schutz des Moores hat er sich mittlerweile zur Aufgabe gemacht. In seinem Betrieb produziert er „Biomasse“, einfacher gesagt: Gras von der Moorwiese. „Dabei wirtschaften wir so moorschonend wie möglich, damit die hohen Wasserstände gehalten werden können. Dies geschieht zum Beispiel durch den Rückstau von Regenwasser.“ Dies gestalte sich aber aufgrund der zunehmenden Trockenheit immer schwieriger.

Trotzdem könne man nicht damit aufhören, Moorschutz zu betreiben, sagt Petri. „Das Moor ist etwa 70 Zentimeter bis einen Meter tief. Damals wurde viel Torf für Berlin abgebaut, so dass man hier eh nur wenig Moorauflage findet“, erklärt er. Die jetzigen Umstände sorgen für eine Abnahme des Moores von ein bis zwei Zentimetern im Jahr. „Ohne diese Schutzmaßnahmen ist das Moor in 40 Jahren ausgetrocknet“, bringt es der Landwirt auf den Punkt.

Auszeichnung mit dem Landschaftspflegepreis

Genau für dieses Engagement ist er nun mit dem Deutschen Landwirtschaftspreis ausgezeichnet worden. „Wir schützen das Moor, bewirtschaften es und verdienen damit unser Geld“, fasst er zusammen. Aus dem Moorgras wird Heu gemacht, das vor allem bei Pferdehaltern immer beliebter wird. „Das Heu hat einen geringeren Futterwert, das Pferd wird also auch bei dauerhafter Heuaufnahme nicht überversorgt“, erklärt der 35-Jährige. Viele Pferde würden heute freizeitmäßig genutzt. „Sie stehen im Gegensatz zu den Rücke- und Arbeitspferden von früher den größten Teil der Woche und haben somit einen anderen energetischen Bedarf.“ Ernährt man die Tiere dauerhaft mit viel Energie, so bekämen sie schnell Stoffwechselerkrankungen wie etwa Hufrehe.

Das Moor dient als Wasser- und Co2-Speicher. Quelle: Robert Roeske

Trotzdem gibt es Gräser, die nicht zu Heu verarbeitet werden können. „Dies kann etwa zur thermischen Verwertung oder zur Herstellung von Papier- und Stofffasern genutzt werden, da erproben wir Möglichkeiten gemeinsam mit Firmen und Universitäten.“ Und Sebastian Petri, seines Zeichens einer von vier Moor-Klimawirten in Deutschland, macht weiter, berät andere Landwirte zur moorschonenden Bewirtschaftung. Denn Moorschutz ist Klimaschutz: „So lange man das Moor feucht hält, speichert es auch klimaschädliches CO2 ,“ erklärt der Kremmener.

Von Stefanie Fechner