In der Kremmener Seelodge öffnet am Sonntag, 1. August, die Terrasse zum See. Die Öffnungszeiten in der Sommersaison, die bis Ende September dauert, sind sonntags und dienstags bis donnerstags von 12 bis 19 Uhr. Das teilte Seelodge-Besitzer Robert Baumgart am Freitag mit.

Zum gastronomischen Angebot gehören Kaffee und Kuchen, außerdem Macaron, Getränke, Snacks und Antipasti. Außerdem können Gäste zum Bootsverleih gehen und mit Ruderbooten oder Elektrobooten auf den Kremmener See fahren. Dieses Angebot sei aber auch wetterabhängig.

Das Baden ist am See allerdings derzeit weiterhin nicht möglich. Darum gibt es seit längerem einen Streit.

Von MAZonline