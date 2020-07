Sommerfeld

Mit Wulf Hein bekommt Kremmen erstmals einen Kitaleiter. Am 1. August übernimmt der 29-Jährige von Elke Schilling die Sommerfelder Kita „Villa Kunterbunt“. Schon seit dem Sommer 2014 arbeitet er dort. „Ich bin nach meiner Ausbildung dort reingerutscht“, erzählte er am Montag. Denn eigentlich sei das so gar nicht geplant gewesen.

Wulf Hein stammt aus Neuruppin. „Und es war nie absehbar, dort weg zu gehen.“ Nach der 10. Klasse machte er eine Lehre zum Sozialassistenten. Danach folgte das Abi. „Ich bin dann in diesen Beruf reingewachsen.“ Er habe die Wahl gehabt, Erzieher zu werden oder Heilerziehungspfleger. Er habe sich dann für den Erzieher entschieden. Die Bewerbungen in Neuruppin blieben jedoch ohne Erfolg – dort gab es einen Einstellungsstopp. Also ging es nach Kremmen und speziell nach Sommerfeld in die Kita. „Ich wollte eigentlich nur ein Jahr bleiben, aber ich habe dann dort ein tolles Team kennengelernt“, erzählte er. „Das hat sich dann alles verbunden.“ So sehr, dass er vor drei Jahren nach Beetz gezogen ist.

Er lebt nun seinen Traumberuf, sagt er. Was man mache, bekomme man auch wieder zurück. „Man sieht irgendwann die Ergebnisse, an denen man jahrelang arbeitet“, sagte er. „Wenn irgendwann die Lernerfolge da sind, dann kann man auch stolz auf sich sein.“ Wichtig sei, dass man in seinem Job niemals allein sei.

Wulf Hein mit seiner Vorgängerin Elke Schilling und seiner Stellvertreterin Diana Franke. Quelle: Robert Tiesler

„ Elke Schilling hat hier eine schöne Einrichtung geschaffen, so stelle ich mir eine perfekte Kita vor“, erzählte er über seine Vorgängerin und über die Kita selbst. „Hier mangelt es an nichts.“ Als er sich damals – vor sechs Jahren – erstmals in der Einrichtung umgesehen habe, sei er über das verwinkelte Haus nicht so begeistert gewesen.Aber das habe sich sehr geändert. „So ist eben der Charme einer Villa Kunterbunt.“

Wie sehr er sich in der Art die Kita zu leiten von seiner Vorgängerin unterscheide, könne er noch nicht sagen. „Aber ich habe mir eine Mange abgeguckt.“ Es werde nun eine Herausforderung, ohne Elke Schilling, im Team alles neu auszuwürfeln, wie er sich ausdrückte.

Die Kita in Sommerfeld. Quelle: ENRICO KUGLER

Aber gehen Kitakinder mit einem Erzieher eigentlich anders um als mit einer Erzieherin? „Grundsätzlich im Verhalten nicht.“ Aber man merke bei Trennungskindern, wo der Vater fehle, dass sie den Kontakt suchen würden. „Oder sie wollen auch mal einen Ratschlag, so von Mann zu Mann. Ich glaube, dass man Probleme manchmal anders angeht.“

Als es darum ging, ob er Leiter der Sommerfelder Kita werden könnte, hielt er erst mal Rücksprache mit seiner Familie. „Sie sollten einverstanden sein.“ Und das waren sie: „Bei uns stehen alle dahinter“, erzählte Wulf Hein.

