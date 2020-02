Seit zehn Jahren: Die Kerle und ihre Trecker

Kremmen

Treckerleute, Treckerkerls, Schlepperbande. Das waren 2010 drei Ideen, wie sich die Gruppe nennen sollte. Die Wahl fiel auf die „Treckerkerls“. Am 25. Februar 2010 schrieben sie ihre Namen auf einen Zettel. Es war der Tag ihrer Gründungsbesprechung. Eine vergrößerte Version hängt immer noch in ihrem Raum auf einem Hinterhof an der Berliner Straße in Kremmen. Das ist jetzt zehn Jahre her, und das soll zum Jubiläum am kommenden Dienstag in der Spargelscheune gefeiert werden.

„Eigentlich war es aus einer Bierlaune heraus“, erzählt Hartmut Steinke (59). „Die Trecker sind für uns das, wo andere ein Moped haben oder eine Modelleisenbahnplatte“, ergänzt Christoph Baumberger (48). Dabei war es so, dass anfangs nicht mal alle Gründungsmitglieder einen Trecker hatten. Christoph Baumberger lächelt und sagt: „Aber es gab schon ein paar Leute, die Ahnung von Treckern hatten.“ Inzwischen sind sechs Traktoren im Fuhrpark der Gruppe.

Der Gründerrat von 2010. Quelle: Robert Tiesler

Die Treckerkerls bestehen aus acht Mitgliedern. Aber was wären Kerle ohne ihre Familien – die Frauen und die Kinder? „Die Familien machen das Umfeld“, sagt Dieter Gaudian, die „Graue Eminenz" bei den Treckerkerls. „Ohne unsere Frauen würde gar nichts laufen“, so Christoph Baumberger. Sie helfen beim Schmücken der Wagen für das Erntefest, sie kochen und verkaufen Suppe bei Festen. „Sie sind für die Versorgung zuständig.“ Und er ergänzt: „Wir sind ein Familien-Treckerklub.“ Selbst Kinder und Enkelkinder sind schon dabei. So kommen die Treckerkerls auf eine Gruppe von etwa 25 Leuten.

Jedes Jahr am 1. Mai fahren sie mit ihren Treckern nach Rüthnick. „Früher habe ich von Kremmen bis dort hin eine Stunde und 20 Minuten gebraucht“, erzählt Dieter Gaudian. „Jetzt habe ich aufgeholt und brauche nur noch eine Stunde.“ Außerdem sind sie beim Erntefest dabei, bei der Landpartie, beim Drescherfest, Kindertag, Kürbisfest und weitere Veranstaltungen. Sie präsentieren sich nicht nur, sie machen und helfen auch mit.

Beim Erntefest 2016 in Kremmen. Quelle: Robert Tiesler

Beim Erntefest, wenn es auch um die am schönsten geschmückten Wagen geht, dann sind allerdings auch die Treckerkerls Konkurrenten – in gewisser Hinsicht. „Aber wir helfen uns auch da untereinander“, sagt Hartmut Steinke. Sie seien eher spielerische Konkurrenten. „Das kommt dann alles eh in einen Pott.“

Eine Zeit lang haben die Männer auch über ein eigenes Treckertreffen in Kremmen nachgedacht. „Aber das bekommen wir aus organisatorischen Gründen nicht hin“, sagt Dieter Gaudian. Das könnten sie in ihrer kleinen Gruppe nicht stemmen.

Beim Erntefest 2013. Quelle: Robert Tiesler

Seit Anfang an – und eigentlich schon sehr viel länger – treffen sie sich jeden Donnerstagabend in ihrem Raum auf dem Hinterhof von Dieter Gaudian in der Altstadt. „ Dieter ist der, der uns treibt“, sagt Christoph Baumberger. „Er hält bei uns die Fäden im Hintergrund zusammen.“

Von Robert Tiesler