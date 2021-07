Sekundenschlaf führt zu Unfall auf der A24 bei Kremmen

Kremmen

Im Baustellenbereich zwischen dem Dreieck Havelland und der Anschlussstelle Kremmen ereignete sich am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr ein Verkehrsunfall. Offenbar kam eine 71-Jährige aus Rostock mit ihrem Hyundai in Fahrtrichtung Hamburg aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit der Leitplanke. Die Fahrerin und ein im Wagen befindlicher Junge wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene wird auf rund 15 000 Euro geschätzt.

Von MAZonline