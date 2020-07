Kremmen

Simone Bahr fühlt sich mit ihrem Problem allein gelassen. Das ist auch in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung in Kremmen deutlich geworden. Die Leiterin des Alten- und Pflegeheimes an der Berliner Chaussee hatte sich an das Gremium gewandt, weil es an ihrem Haus ein Problem mit der zweiten Zufahrt gab. Genauer gesagt geht es um die Dienstbarkeit des Weges, den die Feuerwehr eigentlich nutzen soll. Dieser zweite Zufahrtsweg vom Ziegeleiweg sei nun nicht mehr vorhanden. „Die Feuerwehr kommt von hinten nicht mehr ran“, sagte sie. Sie monierte, dass beim Verkauf der benachbarten Flächen niemand von der Firma Pro-Seniorenpflege zur Grenzbesichtigung eingeladen worden sei. Sie befürchtet, dass, wenn ein Feuer an bestimmten Stellen des Hauses ausbreche, die Feuerwehr nicht mehr überall mit den Fahrzeugen ans Haus rankomme.

Schon im Oktober des vergangenen Jahres hatte sie sich an den Bauausschuss gewandt mit der Frage: „Wer ist für mich zuständig?“ Der damalige Stadtbrandmeister Gerd Lerche hatte darüber informiert, dass die Wehr über einen Radweg auf das Grundstück gelangen könne, es müsse aber dann auch so im Brandschutzkonzept stehen. Dort sei aber vom Ziegeleiweg die Rede, für den nun aber keine Grunddienstbarkeit vorliege.

In der Sitzung der Stadtverordneten verwies Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse auf das Bauordnungsamt des Kreises Oberhavel. Die Stadt Kremmen sei dafür nicht zuständig. „Die haben den Antrag so genehmigt, ich habe da nichts in der Hand.“ Sie solle sich dort einen Termin holen. René Sylvester vom Kremmener Bauamt sagte, eine Zufahrt, die von der Feuerwehr genutzt werden müsse, müsse als Grunddienstbarkeit eingetragen werden. „Warum das in dem Fall nicht geschehen, ist unklar.“

Simone Bahr drängt auf eine Lösung. „Ich warte schon fast ein Jahr“, sagte sie zu den Stadtverordneten.

Von Robert Tiesler