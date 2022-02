Sind auf dem Kremmener Marktplatz bald nur noch Tempo 20 erlaubt?

Kremmen

Das neue Verkehrskonzept für die Kremmener Altstadt sieht auch eine Tempo-20-Zone auf dem Marktplatz der Stadt vor. Das Vorhaben soll nun umgesetzt werden. Im nächsten Bauausschuss am Donnerstag, 10. Februar, soll das thematisiert werden.

Das Verkehrskonzept ist am 9. Dezember beschlossen worden. Die Berliner Straße und die Straße Am Markt sollten ursprünglich laut Konzept in eine Tempo-30-Zone integriert werden. Jedoch habe das Straßenverkehrsamt bereits im Vorfeld mitgeteilt, dass dies aufgrund der Eigenschaft einer Vorfahrtsstraße nicht genehmigungsfähig sei. Dafür wurde die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches, also einer Tempo-20-Zone, für den Abschnitt vorgeschlagen.

Beim Kremmener Bauausschuss gilt die 3G-Regel

Wenn sich die Stadtverordneten dafür entscheiden, müsste das Straßenverkehrsamt des Landkreises Oberhavel die Notwendigkeit der Herabsetzung der Geschwindigkeit prüfen und gegebenenfalls die erforderliche Beschilderung anordnen. Zur Verbesserung der Wahrnehmung sollen die Verkehrszeichen beidseitig gestellt werden. Es ist erforderlich, mehrere Verkehrszeichen nebst Pfosten und Befestigungsmaterial anzuschaffen.

Der Bauausschuss berät darüber am Donnerstag, 10. Februar, in der Schulaula, Straße der Einheit 1. Es gilt an diesem Abend die 3G-Regel.

Von MAZonline