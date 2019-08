Kremmen

Die Situation der weiterhin gesperrten alten Schulsporthalle in Kremmen erhitzt und beschäftigt die Gemüter. Gerade die Situation an den Schulen nimmt immer gravierendere und teils groteskere Formen an, von einem geregelten Schulsport kann bei weitem nicht mehr die Rede sein. Darüber berichteten am Donnerstagabend vier Lehrerinnen aus Kremmen, die zur Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung im Kremmener Rathaus erschienen.

„An einen Sportunterricht im klassischen Sinne ist nicht mehr zu denken“

„Die Situation ist nicht mehr tragbar. Wir haben teilweise Sportunterricht mit 50 Kindern und dann nur auf engsten Raum in der Stadtparkhalle. Den Sportunterricht laut Lehrplan durchzuführen ist nahezu unmöglich“, berichtet Melanie Kunert, Sportlehrerin an der Goethe-Grundschule. „Allein schon das Umziehen wird zu einem echten Problem. Es gibt nicht genügend Platz und geschweige denn Bänke oder ähnliches. Wenn nun weitere Klassen jedes Jahr dazu kommen sollen, ist an einen Sportunterricht im klassischen Sinne nicht mehr zu denken“, führte Melanie Kunert weiter aus. Daher forderten die Lehrerinnen eine schnelle Lösung.

Stadtverordneten ist die Dringlichkeit bewusst

Für die Stadtverordneten ist die Situation nicht neu und man arbeitet laut Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) auch fieberhaft an einer Lösung. „Wir sind uns der Dringlichkeit des Problems absolut bewusst“, so das Kremmener Stadtoberhaupt. Allerdings sei die aktuelle Lage der dringend sanierungsbedürftigen Turnhalle, die für alle Aktivitäten seit Mai des Vorjahres gesperrt ist, nicht einfach. „Das zuständige Planungsbüro, welches den Auftrag für die Sanierung erhalten hat, benötigt mehr Daten. Daher entsteht aktuell eine Zeitverzögerung, die so nicht gewünscht und gewollt ist“, führt Sebastian Busse weiter aus. Zudem teilte man den Bürger- und Bürgerinnen ebenfalls mit, dass schon jetzt klar zu erkennen sei, dass Mehrkosten bei der Sanierung der baufälligen Turnhalle entstehen werden. „Wir werden am Dienstag genau über dieses Thema noch mal sprechen, ich möchte dann alle Zahlen und Fakten zusammenfassen und dann werden wir weitere Schritte schnellstmöglich in die Wege leiten“, erklärt Sebastian Busse auf MAZ-Nachfrage. Demnach soll es auch anschließend zeitnah eine Sondersitzung mit den Stadtverordneten geben, um der Dringlichkeit dieses Themas gerecht zu werden. Das erhoffen sich auch die Lehrer- und Lehrerinnen der Goetheschule, wie Melanie Kunert eindringlich mitteilte. „Der Ist-Zustand seit der Sperrung ist absolut unbefriedigend und kann so einfach nicht mehr hingenommen werden.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag war die geplante Erschließung und Bebauung des Wohnquartiers in den Rhingärten. Nach intensiven Gesprächen wurde ein geplanter Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 74 von den anwesenden Stadtverordneten vertagt.

Von Knut Hagedorn