Kremmen

Die Kremmener Stadtverordneten haben am Donnerstagabend den Neubau für die Feuerwehr am Schlossdamm weiter vorangebracht. Mehrheitlich wurde beschlossen, dass die zweite Auslegung des Bebauungsplanes vorbereitet, durchgeführt und zeitgleich das Baugenehmigungsverfahren gestartet wird.

Nur Malte Voigts (parteilos, CDU-Fraktion) stimmte dagegen. „Ein schwieriges Thema“, sagte er vor der Abstimmung in der Stadtparkhalle. „Wir haben leider keinen besseren Standort gefunden, das Bauvorhaben wird viel, viel zu teuer.“ Aber es bleibe der Stadt Kremmen nichts anders übrig. Arthur Förster (UWG/LGU) sagte, er habe große Bauchschmerzen dabei. Dennoch sollte dieses Vorhaben durchgezogen werden. Er befürchtet, wenn die Pandemie zu Ende ist, dass dann Fördermittel rar werden.

Bemerkenswert an der Sitzung der Stadtverordneten war, dass der öffentliche Teil in gerade mal 17 Minuten besprochen war. Geleitet wurde die Sitzung diesmal von Reiner Tietz (Linke). Sowohl die Vorsitzende Stefanie Gebauer (UWG/LGU) als auch ihr Stellvertreter Christoph Brunner (DAB) konnten an der Runde in der Stadtparkhalle nicht teilnehmen. Deshalb kam die Aufgabe dem Ältesten zu. Tietz fragte aber vorsichtshalber zu Beginn, ob es jemand im Raum gebe, der älter ist als 82. Die DUB-Fraktion fehlte diesmal komplett. Bei der Frage des Vorsitzenden, ob es Bemerkungen zum Protokoll der vergangenen Sitzung gebe, gab es im Raum leises Gelächter und Geflüster – offenbar vermissten sie die Person, die an dieser Stelle der Protokollkontrolle oft Anmerkungen hat.

Beschlossen worden ist auch ein Antrag der Fraktion UWG-LGU/SPD, wonach die Verwaltung beauftragt wird, bis Ende Juli zusammen mit der Stadtverordnetenversammlung, die bestehende Investitionsliste zu aktualisieren, die Maßnahmen mit Prioritäten zu versehen und zum Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen. Alle Anwesenden stimmten zu, Malte Voigts enthielt sich.

Einstimmig beschlossen worden ist die neue Hauptsatzung für Kremmen. Auch die Entlastung des damaligen Bürgermeisters Klaus-Jürgen Sasse (SPD) zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 ist beschlossen worden.

Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) informierte die Stadtverordneten, dass am 13. Mai der Erweiterungsbau für die Kremmener Kita „Rhinstrolche“ fertig sein soll. Die Fertigstellung der Außenanlagen sei für den 30. August geplant.

Von Robert Tiesler