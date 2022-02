Sitzverteilung in den Kremmener Ausschüssen: CDU sieht Machtspiele

Kremmen

Die Auflösung der Fraktion „Links und Grün“ im Kremmener Stadtparlament sorgt für einige Verschiebungen. Reiner Tietz (Linke) und André Klein (Grüne) haben ihre Zusammenarbeit zum Jahresbeginn beendet, Klein hat sich daraufhin der DUB-Fraktion angeschlossen, Tietz ist nun fraktionslos. Weil es jetzt eine Fraktion weniger gibt, müssten auch die Sitze in den Ausschüssen neu verteilt werden. Darum gab es in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung Diskussionen.

Die Fraktion UWG/LGU-SPD hatte beantragt, die Sitze im Finanz-, Bau- und Sozialausschuss von fünf auf vier zu verringern – nicht aber im Hauptausschuss. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Lukas Neumann hielt es für „falsch, die Sitzanzahl zu reduzieren.“ Man habe dann weniger Meinungen, viele Stimmen seien wichtig. Der freigewordene Sitz wäre in den Ausschüssen wohl an die CDU gegangen. Eckhard Koop (DUB) sagte in diesem Zusammenhang: „Eure Meinung ist einhellig.“ Neumann und später auch sein Fraktionskollege Malte Voigts argumentierten, man habe zu Beginn der Legislatur die Sitzerweiterung beschlossen, und nur weil sich eine Fraktion aufgelöst habe, wolle man das rückgängig machen. Man müsse damit rechnen, dass sich Fraktionen auflösen. Der Vorwurf an die anderen Fraktionen: Man wolle der CDU diesen Sitz in den Ausschüssen nicht geben.

UWG/LGU-SPD bekommt weiteren Sitz im Hauptausschuss

Mit zehn Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und einer Enthaltung wurde der Antrag von UWG/LGU-SPD angenommen. Für den Hauptausschuss gab es diesen Antrag nicht. Dort sollten die Sitze nach Willen der Fraktion UWG/LGU-SPD nicht reduziert werden. Der freigewordene Sitz musste in diesem Fall ausgelost werden – zwischen der CDU-Fraktion und der von UWG/LGU-SPD. Das Los ging an letztere Fraktion, die den Platz mit Arthur Förster (UWG/LGU) besetzt. Seitens der CDU wird daraufhin von Machtspielen gesprochen.

Nachgefragt bei Ricky Schlichting, dem Fraktionsvorsitzenden von UWG/LGU-SPD: Warum sollte der freie Sitz im Finanz-, Bau- und Kulturausschuss eingespart werden, im Hauptausschuss jedoch nicht? Schlichting, der am Donnerstagabend selbst nicht in der Versammlung anwesend war, sagte nach einer ersten MAZ-Nachfrage am Freitag: „Es war damals eine Bitte von Reiner Tietz.“ Es sei darum gegangen, zu Beginn der Legislatur die Zahl der Sitze in den Ausschüssen zu erhöhen, damit Tietz’ Fraktion berücksichtigt werden könne. Dieser Sitz falle durch das Fraktions-Aus weg. Warum aber sollte der Sitz im Hauptausschuss – der dann an UWG/LGU-SPD ging, auf Wunsch von eben jener UWG/LGU-SPD nicht wegfallen? „Das kann ich nicht sagen“, sagte Ricky Schlichting am Freitag. Er wolle Rücksprache halten.

Schlichting: „Das ist uns durchgerutscht“

Zweite Nachfrage somit am Montag. „Das ist uns durchgerutscht“, so Schlichting. „Dann müssen wir das wahrscheinlich noch mal ändern“, sagte er außerdem. Nun bleibt abzuwarten, ob die Fraktion auf ihren Sitz im Hauptausschuss tatsächlich verzichten will.

Von Robert Tiesler