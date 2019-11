So verlief die vierte Schleppjagd in Staffelde und Flatow

Staffelde

Die Hunde drängen sich eng zusammen, umgrenzt von insgesamt vier Reitern hoch zu Ross. Fast eine Stunde wird die diesmal aus 21 Tieren bestehende Foxhound-Meute zusammengehalten und zur Erwärmung über das Gelände geführt. Spannung liegt in der Luft – bei Mensch, Hund und Pferd gleichermaßen.

Zur Mittagsstunde der Moment, den an diesem November-Sonnabend alle erwartet haben: Die Hunde rennen ungehemmt und freudig los. Die vierte Schleppjagd durch die Staffelder und Flatower Gemarkung ist eröffnet. Rund 60 Reiter folgen im Galopp.

Die Meute wird geleitet durch die Equipage, angeführt vom Master. Dies Funktion übernimmt diesmal Celestina Löbbecke. Ihr zur Seite stehen die Pikeure. Ihre gemeinsame Mission: die Hunde auf die richtige Fährte zu bringen – und natürlich zu halten.

Warmlaufen mit Pferden und Hunden. Quelle: Robert Roeske

Bei der in Deutschland üblichen Schleppjagd wird kein Wild mehr gejagt. Die Hunde folgen einer künstlichen Fährte, die durch einen vorausreitenden Reiter gelegt wird. Am Sattel des Schleppenreiters befinden sich links und rechts Kanister, aus denen verdünntes Anisöl auf die zuvor sorgsam ausgewählte und präparierte Strecke tropft. Die Hunde folgen dieser „vegetarischen“ Spur.

Vier Felder von Reitern folgen den Hunden an diesem Tag. Im ersten reiten die versiertesten Teilnehmer, die keines der Hindernisse auslassen. Es folgen diejenigen, die ein paar knifflige Sprünge auslassen, dann das nichtspringende Feld und ganz hinten das Genussfeld. Überholen ist nicht erlaubt – wer das tut, muss beim Gänseessen am Abend in der Kremmener Spargelscheune eine Runde ausgeben.

Veranstalter und Organisator Malte Voigts kündigt das bei großen Stelldichein hinter der Rhinland-Reitpark am Staffelder Triftweg an und bittet zugleich um diszipliniertes Reiten, um die Unfallgefahr zu minimieren. Vorhanden ist sie allerdings, wie ein Sturz im ersten Feld gleich beim ersten Hindernis zeigt. Armbruch! Weitere Missgeschicke gehen glimpflicher aus – jedenfalls bei den Reitern.

Für das passende Ambiente draußen und drinnen sorgen die Jagdhornbläser „Rallye Trompe De La Bruyére“ aus Ahlden an der Aller. Quelle: Robert Roeske

Ein motorisierter Begleiter, der in seinem nagelneuen Geländewagen Journalisten zu den besten Aussichtspunkten fährt, hat weniger Glück. Als er eine vermeintliche Abkürzung über einen Acker nehmen will, bemerkt er einen Wassergraben zu spät.

Das Fahrzeug poltert hinein. Da der Wagen automatisch Rettungsdienst und Polizei alarmiert , werden die fünf Insassen ohne Zeitverzug ärztlich versorgt. Diagnose: Schleudertrauma. Abgesehen von zusätzlichen Prellungen, seien sie aber wohlauf, resümiert Malte Voigts am Abend erleichtert. Sachschaden: rund 8000 Euro.

Mit der Schleppjagd ist Malte Voigts sehr zufrieden. Bodenverhältnisse und Wetter seien ideal gewesen, die Hunde „toll gelaufen“. Das Sicherheitskonzept mit den Funkgeräten sei aufgegangen. Er selber kann an dieser Schleppjagd nicht teilnehmen. Sein Pferd lahmt. Deshalb führt sein Betriebsleiter vom Spargelhof die Schleppe an – der 35-jährige Paul Schultzendorff aus Kremmen. Er war in alle Vorbereitungen involviert und kann dem Fährtenleger Michael Stutzbach zweifelsfrei zeigen, wo es lang geht.

Rund 200 Zuschauer begleiteten die Schleppjagd auf diversen Fahrzeugen, welche schöne Aussichtspunkte ansteuerten. Quelle: Robert Roeske

Insgesamt sechs Schleppen werden gelegt, quasi sechs halbstündige Etappen. Zwischendurch sammeln sich sie alle immer wieder, zur Halbzeit gibt’s eine Pause. „In Summe sind wir gut 20 Kilometer geritten“, sagt Schultzendorff.

Er ist dort aufgewachsen, wo auch die Meute herkommt – in Niedersachsen. Sein Großvater war es, der die bis ins 14. Jahrhundert zurückreichende Hundezuchtlinie seit Anfang der 1950er-Jahre wieder hatte aufleben lassen.

Die offizielle Jagdkritik darf Wolfgang Kailing halten. Der 66-Jährige aus Hannover lobt die fitten Pferde, die Kooperation mit dem Brandenburger Hunting Club und vor allem die „traumhafte Landschaft“. Er für seinen Teil werde 2020 wieder dabei sein.

Von Helge Treichel