Sommerfeld

Die Sommerfelder haben am Montagabend die Kremmener Bürgerhaushaltswahlen eröffnet. Jeder Ortsteil in Kremmen hat sein eigenes Budget, den Sommerfeldern standen in diesem Jahr 7701 Euro zur Verfügung. Zur Wahl kamen 25 Leute, das waren zwei weniger als im vergangenen Jahr. „Ich hätte mir da ein bisschen mehr Beteiligung gewünscht“, sagte Ortsvorsteher Jürgen Kurth (UWG/LGU) am Dienstag.

Mit dem Ausgang der Wahl ist Jürgen Kurth aber sehr zufrieden. Alle, die abgestimmt haben, konnten am Montagabend drei Punkte vergeben – alle für ein Projekt oder verteilt auf mehrere Projekte. Die meisten Punkte bekam der Vorschlag, einen Geschwindigkeitsanzeiger vor der Sommerfelder Kita aufzustellen. 25 Punkte hatte der Vorschlag. Das gerät kostet 6000 Euro, weil es beidseitig messen und anzeigen soll sowie eine Aufzeichnungs- und Auswertungsmöglichkeit besitze. „Das ist gut, weil einige dort das Tempo 30 nicht so richtig ernst nehmen“, sagte Jürgen Kurth. Aber auch einige Eltern seien unvernünftig und würden die Kinder auf der Fahrerseite, also zur Straße hin, aussteigen lassen. „Das ist eine richtig gefährliche Ecke.“

Auf Platz zwei mit acht Punkten landete die Weihnachtsbeleuchtung in der Kremmener Straße. Allerdings können nicht die kompletten 2300 Euro dafür ausgegeben werden, weil die das Budget übersteigen würden, so der Ortschef.

Von Robert Tiesler