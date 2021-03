Sommerfeld

Wegen der Coronapandemie musste schon 2020 die beliebte Laufveranstaltung „Kremmen läuft“ pausieren. Lange haben die Veranstalter darauf gehofft, dass es in diesem Jahr besser ist. Doch nun steht fest: Auch 2021 wird es im Kremmener Ortsteil Sommerfeld kein „Kremmen läuft“ geben.

„Mit Blick auf das Infektionsgeschehen in Oberhavel sehen wir, die Stadt Kremmen, keine Möglichkeit einer Durchführung“, teilt Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) mit. „Oberste Prämisse muss der Schutz der Gesundheit der teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler, aller Helferinnen und Helfer sowie der Akteure und des Organisationsteams haben“, heißt es weiter in der Presse-Erklärung. „Wir bedauern diesen Schritt, sind jedoch voller Hoffnung, dass im nächsten Jahr die Phasen der Einschränkungen und des Verzichts vorüber sind, so dass auch sportliche Freizeitwettbewerbe wie ,Kremmen läuft’ wieder möglich sein werden.“

Die Läufe beginnen immer am Sportplatz in Sommerfeld und führen durch den Wald und zum Beetzer See wieder zurück nach Sommerfeld.

