Sommerfeld

Normalerweise beginnt am 1. Dezember in Sommerfeld der lebendige Adventskalender. Jeden Tag bis Heiligabend ist Treffpunkt an einem anderen Ort, irgendwo in Sommerfeld, Beetz oder Ludwigsaue. Dann gibt es Musik, Gedichte, und danach kommen die Leute noch miteinander ins Gespräch und trinken dazu einen Glühwein.

In diesem Jahr wird der lebendige Adventskalender nicht stattfinden können. Das sagte Simone Grigul, einer der Organisatorinnen im Gespräch mit der MAZ. Coronabedingt könne die Veranstaltungsreihe nicht durchgeführt werden. „Der Rat hat getagt und sich dazu beraten“, sagte sie. Am Ende habe man sich in der Runde auf ein Nein geeinigt. „Die Verantwortung dafür ist zu groß“, so Simone Grigul. Sie wolle dafür dann nicht den Hut aufsetzen. „Weil es doch auf den Höfen ziemlich eng ist“, sagte sie. „Die Treffen haben ja auch so einen Kuscheleffekt, und das wollen wir vermeiden.“

Anzeige

Sie hoffe, dass die Pandemie bald vorbei sei, dennoch wolle man nun ein Jahr pausieren. „Und vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr auch mal andere Ideen“, ergänzte sie.

Wie die evangelische Kirchengemeinde Kremmen berichtet, wird auch der Sommerfelder Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht stattfinden. Er wäre am 5. Dezember auf dem Gelände an der Kirche von Mitgliedern der Gemeinde durchgeführt worden.

Von Robert Tiesler