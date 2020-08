Sommerfeld

An der Sana-Klinik in Sommerfeld hat es einen dritten positiven Coronafall gegeben. Das sagte Unternehmenssprecher Arnd-Oliver Noack am Donnerstag.

Nach zwei bestätigten Coronafällen – einer unter den Patienten und einer unter den Mitarbeitenden – hat es in den vergangenen Tagen großflächige Tests gegeben. „Der bisherige Rücklauf der Testergebnisse hat einen weiteren positiven Befund für einen Mitarbeiter ergeben“, so Arnd-Oliver Noack weiter. – mit Stand vom Donnerstag, 15.45 Uhr. „Dieser Mitarbeiter befand sich bereits in häuslicher Quarantäne.“

Alle anderen bisher ausgewerteten Testergebnisse für Patienten und Mitarbeiter seien negativ ausgefallen. „Alle Patienten, die keinen Kontakt zu den positiv Getesteten hatten, werden, in Absprache mit dem Gesundheitsamt, zudem wieder nach Hause entlassen.“

Rehaklinik bleibt für Besucher gesperrt

Im Rahmen der umfangreichen Maßnahmen zur Sicherung des maximalen Schutzes der Patienten und Mitarbeiter, bleibe die Sana-Rehabilitationsklinik in Sommerfeld vorsorglich auch weiterhin gesperrt.

Ein Patient der Rehaklinik hatte am 31. Juli erkältungsähnliche Symptome entwickelt, woraufhin die unverzügliche Isolierung sowie ein Corona-Abstrich vorgenommen wurde – mit dem Positiv-Ergebnis. Daraufhin waren in Sommerfeld die Maßnahmen eingeleitet worden.

