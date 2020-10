Sommerfeld

Eigentlich hätten sie schon im Februar aus ihrer Sommerfelder Wohnung ausziehen sollen. Und eigentlich wollen Maxim Luise Matthaei (24) und ihr Partner Andreas Rochow (32) auch gern in Sommerfeld bleiben. Schon wegen ihrer Tochter Lu-Sophia (4), die die örtliche Kita besucht. Nur: wohin, wenn es doch keine freien Wohnungen gibt?

Die kleine Familie lebt derzeit noch in einem Mehrfamilienhaus an der Dorfstraße. Das aber hat seit einem Jahr neue Besitzer, ein Träger der freien Jugendhilfe will das Gebäude künftig nutzen. „Eigentlich sollten wir schon im Februar raus, wir kriegen aber zum Glück immer wieder einen Aufschub“, sagt Maxim Luise Matthaei. „Dank Corona sitzen sie uns nicht im Nacken.“

Andreas Rochow wohnt fast sein ganzes Leben in Sommerfeld, ist sehr aktiv in der Feuerwehr im Dorf – und das wolle er auch weiterhin, sagt er. Ansonsten arbeitet er als Berufskraftfahrer, seine Partnerin ist Altenpflegerin in Kremmen. Auf einer Wiese in Beetz halten sie außerdem acht Rinder. Um die wollen sie sich auch weiterhin kümmern. „Wir können also nicht allzu weit weg.“ Sommerfeld, Beetz ginge auch, Kremmen ebenso noch. Weiter weg sollte es nicht sein.

Suche bislang vergebens

Sie haben sich bereits an den Sommerfelder Ortsbeirat gewandt. „Die wussten auch nichts“, sagt Andreas Rochow. Er schaue jeden Tag im Internet. Auch mit Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) gab es einen Kontakt, helfen können habe aber auch er nicht. Sie wandten sich auch an die Verwaltung des Wohnblocks am Griebener Weg – ebenso vergebens. „Der Hausmeister wollte alles von uns haben, wir sind mietschuldenfrei.“ Auch die Schufa-Auskunft fiel positiv aus. Eine Wohnung gab es dennoch nicht. „Der Block ist voll“, sagte Bernd Steinmetzer, der Inhaber von der BS Hausverwaltung in Berlin am Dienstag. Es gebe genügend Bewerber, aber es könne auch mal ein bis zwei Jahre dauern, bis Wartende eine Wohnung bekämen. Auch Personal aus der Sommerfelder Klinik wohne dort. Es gebe auch Bewerber, die abgelehnt würden, so Bernd Steinmetzer weiter. Sei eine bestimmte Bonität nicht vorhanden, könne es auch kein Mietverhältnis geben. Das aber treffe, so Andreas Rochow, auf die Sommerfelder Familie nicht zu.

Auch Eckhard Kuhn, der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft (Woba) in Kremmen, kennt die kritische Lage auf dem Wohnungsmarkt. „Einen großen Leerstand haben wir nicht“, sagte er am Dienstag. Nur, wenn es mal einen Mieterwechsel gebe, „aber wir hatten schon länger keine Wohnung mehr leer zu stehen. Nur im Ausnahmefall können wir sofort eine Wohnung zuweisen.“ Entspannen könnte sich der Markt jedoch, wenn die 34 Wohnungen auf dem Gelände des ehemaligen Asylbewerberheimes saniert sind. „Interessenten haben wir schon einige.“ Noch in diesem Jahr sei dort ein „Tag der offenen Tür“ geplant.

Wie lange die Sommerfelder Familie aber noch warten kann, bis sie fündig werden, ist unklar.

Von Robert Tiesler