Sommerfeld: Feuerwehr muss Brand am eigenen Gerätehaus löschen

Schreck am späten Donnerstagnachmittag für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Beetz-Sommerfeld: Während die Einsatzkräfte bei einem anderen Einsatz gebunden waren, geriet gegen 17.50 Uhr ein ausrangierter Kühlschrank hinter dem Gerätehaus in Sommerfeld in Brand. „Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Kühlschrank, der entsorgt werden sollte“, erklärte Mathias Putzalla, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Oberhavel. Als die Kameraden vom Einsatz zurückkehrten, bemerkten sie den Brand an der Rückseite des Gerätehauses und begannen mit den Löscharbeiten.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

„Durch das Feuer wurde auch ein Teil der Fassade des Gerätehauses beschädigt“, so Putzalla weiter. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 7500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

