Sommerfeld

Die Pläne von Massenentlassungen bei einer Tochtergesellschaft der Sana-Kliniken AG sorgen für Unruhe. Auch der Standort Sommerfeld ist von den Plänen betroffen. Bis Ende des Jahres sollen bei der DGS Pro-Service GmbH deutschlandweit mehr als 1000 Menschen entlassen werden. Das ist in der vergangenen Woche erstmals bekannt geworden.

Die Sana DGS pro.service GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Sana Immobilien Service GmbH und damit Teil der Sana Kliniken AG. Sie ist an allen 53 Standorten tätig. Neben der Unterhaltsreinigung der Sana Kliniken gehören auch Stationsassistenz, Hol- und Bringedienste, Pforten und Sicherheitsdienste zum Portfolio. Nach Angaben der Vereinten Dienstleistungsgesellschaft (Verdi) habe das Unternehmen derzeit rund 3000 Beschäftigte, die Mehrheit davon in Teilzeit. Bis Jahresende sollen alle Geschäftsbereiche außer der Reinigung geschlossen werden.

„Beschäftigten im Gesundheitswesen zu kündigen ist schon ein Unding“, erklärte Sylvia Bühler, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand. „Das auch noch mitten in der dritten Welle der Corona-Pandemie zu tun, schlägt dem Fass den Boden aus. Hier sollen Menschen von einem profitablen Klinik-Konzern vor die Tür gesetzt werden, die in den letzten Monaten tatkräftig mitgeholfen haben, den Krankenhausbetrieb am Laufen zu halten. Ein funktionierendes Krankenhaus ist Teamarbeit und besteht aus weit mehr Beschäftigtengruppen als Ärzten und Pflegefachpersonen.“

Sana-Pressesprecher Pascal Nebling sagte am Montag, dass die Anforderungen an den Dienstleistungssektor im Krankenhaus in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hätten und sich zunehmend komplexer darstellen würden. Die DGS pro.service GmbH sei in ihrer aktuellen Struktur nicht mehr ausreichend auf die gegenwärtigen Herausforderungen hin ausgerichtet. Eine fachliche Spezialisierung in eigens auf die Unternehmenszwecke Reinigung, Service und Logistik hin ausgerichteten Dienstleistungsunternehmen und somit in separaten gesellschaftsrechtlichen Strukturen sei unerlässlich.

Was diese Aussage konkret für die Entlassenen bedeutet, ob die betroffenen Bereiche „neu“ aufgebaut werden, bleibt zunächst unklar.

Von MAZonline