Sommerfeld

Es bewegt sich etwas am Sonntag in Kremmen. Genauer gesagt: eine ganze Läuferschar ist auf den Beinen. Denn nach zwei Jahren coronabedingter Pause kehrt die beliebte Veranstaltung „Kremmen läuft“ wieder zurück. „Wir sind schon froher Dinge. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen“, sagt Andrea Busse, Leiterin des Touristeninformationspunktes. Veranstalter ist die Stadt Kremmen.

In den Jahren 2020 und 2021 musste die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie noch abgesagt werden. Nach drei Jahren wird nun also wieder in Kremmen gelaufen. Schon jetzt konnte Andrea Busse vermelden, „dass wir über 200 Anmeldungen haben“. Doch die Starterzahl von 311 aus dem Jahr 2019 wird wohl nicht gebrochen werden. „Dennoch sind wir mit der Starterzahl zufrieden. Wir wollen den vielen Lauffreunden eine Freude bereiten und haben alles bestens vorbereitet“, so die Organisation. Die Veranstaltung in der Ackerbürgerstadt ist gleichzeitig Station Nummer drei im diesjährigen EMB-Laufcup. „Bisher läuft alles reibungslos“, so EMB-Organisator Marco Fiedler.

Start und Ziel an der Mehrzweckhalle in Sommerfeld

Der Start-und Zielbereich von „Kremmen läuft“ befindet sich an der Mehrzweckhalle im Ortsteil Sommerfeld. Von dort aus gehen die verschiedenen Strecken los – es wird fünf Starts geben. Der Auftakt erfolgt für die Walker um 10 Uhr über die zehn Kilometer. Im Anschluss steht um 10.10 Uhr der Mini-Lauf über die 1,6 Kilometer an. Der Hauptlauf über die zehn Kilometer startet um 10.30 Uhr, während der Familienlauf über 4,2 Kilometer um 10.40 Uhr beginnt. Der letzte Start ist um 10.45 Uhr für die Nordic Walker, die auf der Strecke über 4,2 Kilometer dabei sind„Wir haben neben der Versorgung auch ein kleines Rahmenprogramm auf die Beine gestellt“, sagt Andrea Busse. Anders als in den Vorjahren dürfen sich die Teilnehmer die Startnummern als Erinnerung mit nach Hause nehmen – dies vor allem aus Hygienegründen.

Während der Termin für „Kremmen läuft“ seit Anfang des Jahres steht, wurde mit der intensiven Vorbereitung für das Laufevent vor rund drei Wochen begonnen und ist mittlerweile abgeschlossen. „Die Strecke wird jetzt markiert, das Zelt aufgebaut und Bänke aufgestellt“, sagt die Organisatorin von der Stadt Kremmen. „Wir warten jetzt nur noch alle auf den Startschuss.“ Dann kann endlich wieder gelaufen werden. Anmeldungen sind online unter www.kremmen.de noch bis Sonnabend um 16 Uhr möglich, sowie Nachmeldungen vor Ort bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start.

Von Matthias Schütt