Fontane pur könnte man sagen und magische Momente. Diese magischen Momente, eingängige Musik und eine wichtige Botschaft, sind nun das Thema eines neuen Musikvideos, das Ralf Pleger mit der Sommerfelderin Ute Spiegel gedreht hat. „We care for you“ – zu deutsch: „Wir kümmern uns um dich“. Das ist der Titel des Songs.

Komponiert wurde das Lied von Berliner Rotkreuzschwestern. Unter dem Motto „Pflege ist Kunst“ verarbeiten sie die Grundsätze der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung: als musikalische Wertevermittlung mit Hitpotenzial.

Ute Spiegel ist bekannt aus „The Voice of Germany“

Sängerin Ute Spiegel hat zusammen mit ihren Kolleginnen Lea Friedrich und Angelika Wall – alle drei sind sie professionell Pflegende – den Text geschrieben und eingesungen. Auch das Drehbuch für das Video basiert auf einer Idee der drei Rotkreuzschwestern. Die Melodie stammt von Musikproduzent Fred Zahl. Ralf Pleger setzte die vielen beteiligten Mitarbeitenden aus den DRK-Kliniken Berlin gekonnt und bewusst magisch in Szene.

Ralf Pleger hat diese Arbeit sehr gerne gemacht. „We Care For You ist meine zweite Zusammenarbeit mit der wunderbaren Ute Spiegel aus Sommerfeld, bekannt von ihrem Auftritt in der Sendung „The Voice of Germany.“ Das Musikvideo, das am Stechlin entstand, hatte den Titel „Liebe an Erde“ es wurde gesungen im Duett mit Dennis, dem Sohn von Ute Spiegel. Und nun „We Care For You“. Nachdem Ute Spiegel, die in Berlin als Krankenschwester arbeitet, zusammen mit Schwesternkolleginnen das Lied geschrieben hatte, wollte das DRK ein Musikvideo zu dem Song produzieren. „So kamen wir in Kontakt“, erinnert sich Ralf Pleger. „Der Pflegeberuf sollte als Thema im Mittelpunkt des Videos stehen, wobei der Wunsch nach einem besonderen künstlerischen Zugang bestand.“ Das war eine Herausforderung, die das Team aber gemeistert hat – wie das Ergebnis letztendlich zeigt. „Wir setzten uns also zusammen, und schnell entstand der Slogan ,Pflege ist Kunst’. Sozusagen die Überschrift für das Lied“, so Pleger.

Alle Mitwirkenden im Clip sind wirklich Pflegekräfte

Im Video habe er dann ein bisschen „gezaubert“, so dass sich die Pflegekräfte ständig verwandeln. „Ihre Kunst der Pflege steht damit auf einer Höhe mit vielen anderen Künsten“ erklärt der Regisseur seine Intention. Das Besondere dabei: Alle Mitwirkenden sind wirklich Pflegekräfte, und sie bringen auch wirklich die künstlerischen Talente mit, die sie in den Verwandlungsszenen zeigen.

Die Dreharbeiten fanden Ende Juli dieses Jahres statt. „Die Zusammenarbeit mit den Pflegekräften war ganz großartig: Alle waren hochmotiviert und haben sich buchstäblich ins Zeug gelegt.“ Wer Ralf Pleger kennt, der weiß, dass er ein Perfektionist ist. „Wir haben auf dem Tempelhofer Feld bei 37 Grad Celsius gedreht. Es war eine heiße Arbeitswoche, aber alle waren mit voller Kraft dabei, sogar ein echtes Pferd auf dem Krankenhausgelände.“

Hoffnung auf eine große Verbreitung

Ralf Pleger und das gesamte Team hoffen, dass sich der Videoclip international verbreitet und dabei helfen kann, dem Pflegeberuf die hohe Wertschätzung entgegenzubringen, die ihm – nicht nur während Corona - gebührt.

Die sieben Grundsätze der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit, Universalität. Die DRK-Schwesternschaft Berlin ist alleiniger Gesellschafter der DRK-Kliniken Berlin, einem freigemeinnützigen Unternehmensverbund mit vier Krankenhäusern, einem Hospiz und einer stationären Pflegeeinrichtung.

In über 30 Fachabteilungen, 26 zertifizierten Zentren, acht zertifizierten Organzentren, drei Zentralen Notaufnahmen und mit ambulanten Angeboten werden über 200 000 Patienten pro Jahr von rund 4000 Mitarbeitenden versorgt: Damit gehören die DRK-Kliniken Berlin zu den größten Arbeitgebern in Berlin. Neben dem Musikvideo am Stechlin hatte Pleger im vergangenen Jahr im Sommer mit den Musikerinnen von „Salut Salon“ einen Film gemacht. Weil keine Konzerte stattfinden durften, hatte Pleger die Musikerinnen auf einen Wagen gepackt, der von einem Truck gezogen wurde und an verschiedenen Stellen in Hamburg Halt machte. So kamen Passanten ganz unvermutet in den Genuss eines Konzertes.

Ute Spiegel am Freitag beim „Riverboat Berlin“ im rbb

Im Jahr 2019 inszenierte Ralf Pleger in Brüssel und einige Monate später in Bologna Wagner – Tristan und Isolde. Für den Regisseur Ralf Pleger war das Projekt Neuland – bis dahin lag sein Schwerpunkt auf Filmarbeiten. In Brüssel lernte Ralf Pleger auch Bettina Giese kennen, damals künstlerische Betriebsdirektorin am Opernhaus in Brüssel. Sie kommt aus Rathenow.

Der Regisseur ist weiter gut im Geschäft. Gerade ist er aus Schweden zurückgekehrt. Dort war er beim Kulissenbau für eine neue Opernproduktion dabei. Das war alles sehr schön“, sagte er. Doch nun hofft Ralf Pleger, dass das Video mit dem Thema „Pflege ist Kunst“ in vielen Ländern gesehen wird.

Am Freitag, 15. Oktober, um 22 Uhr ist Krankenpflegerin und Sängerin Ute Spiegel zu Gast bei Kim Fisher und Sebastian Fitzek in der Talkshow „Riverboat Berlin“ im rbb. Am Sonnabend, 16. Oktober, tritt sie um 19 Uhr gemeinsam mit Andreas Dalibor und vielen anderen Musikern beim Kürbisfest im Kremmener Scheunenviertel auf.

Von Joachim Wilisch