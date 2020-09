Sommerfeld

Peter Kegel (83) arbeitet ehrenamtlich als Pilzberater. Zu ihm können die Menschen mit ihren Pilzfunden kommen. Aber er sammelt auch Wetterdaten und schaut, welche Sorten in den Wäldern rund um Sommerfeld wachsen.

Wird es ein gutes Pilzjahr?

Peter Kegel: Wir hatten 2017 ein sehr gutes Jahr, es war feucht und kühl. 2018 war es ganz trocken, da gab es fast keine Pilze. Das vergangene Jahr war etwas feuchter, da gab es wieder ein bisschen mehr Pilze. In diesem Jahr hatten wir bis Ende August in Sommerfeld 365 Millimeter Niederschlag, der langjährige Durchschnitt liegt bei 473, letztes Jahr bei 384 Millimetern. Es sieht also momentan nicht so gut aus.

Findet man denn schon etwas?

Wenn Sie jetzt in die Wälder gehen, sehen Sie oft keinen einzigen Pilz. Wenn man aber längere Strecken geht, dann ist an den Wegen der eine oder andere Pilz zu finden. ich fahre immer mit dem Fahrrad durch den Wald, aber jemand, der mit dem Auto kommt und irgendwo parkt, dann ein paar Schritte geht, der wird nicht viel finden.

Parasolpilz Quelle: Robert Tiesler

Kann sich das noch ändern?

Gegen Ende der Woche soll es stärkere Regenfälle geben, dann ist das durchaus möglich.

Ist das trockene Wetter schwierig für die Pilze?

Wahrscheinlich ja. Ich habe seit 2012 das Wetter genauer beobachtet, da ist zu sehen, dass gerade in den letzten Jahren die Artenzahl abgenommen hat.

Artenzahl heißt?

Die Anzahl der verschiedenen Arten, die ich im Wald gesehen habe. Aber da sind natürlich auch giftige Arten bei.

Welche Arten sind denn in den Wäldern, zum Beispiel in der Beetzer Heide, zu finden?

Zum Beispiel der Parasolpilz, er gehört zur Gattung der Riesenschirmpilze. Die Steinpilze sind momentan noch recht schwach, hin und wieder Maronen, verhältnismäßig viele Butterpilze. Ich bin ganz stolz, dass ich noch einen Schusterpilz gefunden habe. Die gibt es nicht so häufig. Dann habe ich noch den Reifpilz gefunden, er wird auch als Waldchampignon bezeichnet, was er aber nicht ist. Außerdem noch den Pantherpilz, der ist aber stark giftig.

Schusterpilz Quelle: Robert Tiesler

Was passiert denn, wenn man ihn dennoch isst?

Man bekommt das Pantharinasyndrom. Da sind Sie abwechselnd ­besonders schläfrig oder besonders aufgeregt. In größerer Menge und bei allgemein schwacher ­Gesundheit kann das sogar tödlich enden.

Warum gibt es denn überhaupt essbare Pilze und giftige Pilze?

Wahrscheinlich hat das mit der Fortpflanzungsstrategie der Pilze zu tun. Jeder Pilz ist ja so etwas wie eine chemische Fabrik, der chemische Verbindungen produziert. Manche Arten legen darauf wert, von Tieren gefressen zu werden und dann verbreitet zu werden. Andere nur durch Sporen, die durch die Luft getragen werden.

Pantherpilz, giftig Quelle: Robert Tiesler

Welcher Pilz schmeckt Ihnen denn am besten?

Das ist schwer zu sagen. Der Steinpilz schmeckt mir gut, auch der Pfifferling. Aus dem Parasolpilz können Sie zum Beispiel ein schönes Kotelett braten.

Wo gehen Sie denn normalerweise Pilze suchen?

Meistens in der Beetzer und Rüthnicker Heide. Das ist ein sehr großer Waldkomplex.

Da findet man viel?

Vor allem im Oktober, wenn es viele Niederschläge gegeben hat. Ich würde aber nicht sagen, wo ich genau meine Pilze finde. Ich betrachte das als Sport, sich im Wald zu bewegen und Pilze zu finden. Wenn man das viele Jahre macht, dann weiß man, wo man suchen muss.

Butterpilz Quelle: Robert Tiesler

Wie werden Pilze verarbeitet?

Erst mal putzen. Da sind oft ab und zu noch Maden dran. Beim Butterpilz muss man die Huthaut abmachen, weil die giftig ist. Dann mit Speck und ein bisschen öl und zwiebeln braten. Man muss sie mindestens 15 oder 20 Minuten braten. es gibt eine Reihe von Pilzen, die rohgiftig sind. Die Marone zum Beispiel sollte man nicht roh essen.

Seit wann sind Sie Pilzberater?

Ich bin 1996 mit 60 Jahren in Rente gegangen, dann habe ich mich nach einem Hobby umgesehen. Ich habe mitbekommen, dass es Pilzlehrgänge gibt. Ich habe dann eine Prüfung zum Pilzsachverständigen abgelegt. Da muss man von etwa 4000 Pilzarten in Mitteleuropa die 150 wichtigsten kennen. Wir haben dann hier die Interessengemeinschaft der Sommerfelder Pilzfreunde gegründet. Von den sieben Pilzberatern im Landkreis wohnen vier in Sommerfeld und Umgebung.

Wie oft wenden sich Leute an Sie?

Das ist unterschiedlich. 2017 waren es 25 Beratungen. 2018, im schlechten Pilzjahr waren es nur vier.

Erste Pilzausbeute. Quelle: Robert Tiesler

Was wollen die Leute wissen?

Manche bringen einen ganzen Korb mit, und ich soll ihn absegnen. Aber ich bin ja nur Berater und kein Mediziner. Ich weiß nicht, welche Allergien oder Unverträglichen die Leute haben. Ich kann das immer nur unter Vorbehalt sagen. Wichtig ist, dass sie keine giftigen oder ungenießbaren Pilze mit nach Hause nehmen. Und man muss drauf achten, dass die Pilze frisch sind. Angeschimmelte Pilze sind giftig. Das kann innerhalb von zwei Tagen passieren.

Wie oft sind Sie unterwegs?

Ich versuche, jede Woche einmal zu fahren.

Von Robert Tiesler