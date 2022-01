Sommerfeld

Andreas Halder, ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Operative Orthopädie der Sommerfelder Sana-Kliniken, ist neuer stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU). Diese hat seit Neujahr eine neue Führungsspitze. Oberarzt Benedikt Friemert, leitender Arzt am Bundeswehrkrankenhaus Ulm ist der neue Präsident. Friemert und Halder wurden auf der Mitgliederversammlung der DGOU bis 31. Dezember 2022 an die Spitze der Fachgesellschaft gewählt. Beide sind zudem 2022 Präsidenten ihrer jeweiligen Muttergesellschaften; Friemert für die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU), Halder ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC).

Als Präsidenten leiten beide auch den diesjährigen Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU). Mit mehr als 10 000 Besuchern ist der DKOU der europaweit größte Kongress auf seinem Gebiet. Im Oktober 2022 findet der Kongress unter dem Motto „Mit Begeisterung für unsere Patienten“ in Berlin statt.

Orientierung am Patientenwohl wieder stärker im Fokus

Das Kongressmotto spiegele auch ein Schwerpunktthema wider, die Orientierung am Patientenwohl. Sie solle wieder stärker in den Fokus gerückt werden, heißt es seitens der Sana-Klinik. Es solle auch die Attraktivität des Faches mit seinen vielen Facetten, Möglichkeiten und Herausforderungen sichtbar werden, damit junge Talente begeistert werden können. „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Thema“, sagt Andreas Halder.

Die Arbeit der beiden DGOU-Präsidenten wird unterstützt durch den Geschäftsführenden Vorstand, den Gesamtvorstand und 20 weiteren Gremien.

Von MAZonline